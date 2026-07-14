Внешняя торговля прирастает Азией

Россия за первые пять месяцев 2026 года относительно такого же периода 2025-го нарастила как экспорт, так и импорт, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основной вклад в расширение торговли ожидаемо внесло азиатское направление, прежде всего — торговля с Китаем. В большей степени расширение экспорта поддержали выросшие цены на сырье и увеличение поставок продукции АПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Профицит внешней торговли РФ в январе—мае вырос на 9,4% в годовом выражении и составил $59,1 млрд, следует из данных ФТС. Внешнеторговый оборот за первые пять месяцев года оценивается в $295,7 млрд, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период 2025-го. Росли и экспорт, и импорт: отгрузки за рубеж увеличились на 8,5%, до $177,4 млрд, встречные поставки — на 8,1%, до $118,3 млрд.

Российский экспорт в европейские страны за пять месяцев сократился на 8,4% год к году — с $25,1 млрд до $23 млрд, импорт вырос на 8%, с $28 млрд до $30,3 млрд. Судя по данным Евростата, торговля РФ с Европейским союзом продолжает сжиматься: товарооборот в январе—апреле просел на 16,5% по сравнению с прошлогодним показателем. Главная причина — постепенный отказ ЕС от российских энергоресурсов и удобрений: за четыре месяца поставки РФ в Евросоюз снизились на 30,3%, а закупки европейской продукции Россией — только на 1,5%.

Торговля РФ со странами Азии в январе—мае, напротив, продолжила расти. Экспорт увеличился на 14,5% год к году, до $141,5 млрд, импорт — на 8,8%, до $79,6 млрд. В результате общий товарооборот достиг $221,1 млрд, прибавив 12,3%.

Зеркальная статистика крупнейших партнеров подтверждает дальнейшую переориентацию российской торговли на азиатские рынки. По данным китайской таможни, товарооборот двух стран в январе—мае вырос на 22,9%, до $109,5 млрд. Российские поставки в Китай увеличились на 20,2%, до $60,4 млрд, а импорт китайских товаров — на 26,4%, до $49,2 млрд (см. “Ъ” от 10 июня). При сопоставлении этих показателей с данными ФТС получается, что на Китай пришлось около 43% российского экспорта в Азию и почти 62% импорта из региона.

Судя по данным ФТС о торговле по группам товаров, рост российского экспорта в январе—мае 2026 года обеспечила прежде всего минеральная продукция (речь идет прежде всего о нефти). Поставки увеличились на 4,3%, до $96,1 млрд. В январе—феврале эта категория еще показывала спад (на 23,2% год к году), однако весной ситуация резко изменилась на фоне удорожания энергоносителей из-за перебоев с поставками через заблокированный Ормузский пролив.

Экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья вырос на 20,3% и составил $18,4 млрд. Рост связан главным образом с увеличением поставок в физическом выражении. По оценкам «Агроэкспорта», в январе—мае Россия вывезла за рубеж более 33 млн тонн продукции АПК — это на 26% больше, чем годом ранее. Вклад в рост внес экспорт зерновых и масложировой продукции.

Что касается импорта, то статистика фиксирует увеличение закупок машин, оборудования и транспортных средств — на 9,3%, до $57,5 млрд. Поставки химической продукции выросли на 6,8%, до $23,7 млрд, продовольствия — на 5,4%, до $18 млрд, а текстиля, одежды и обуви — на 11,3%, до $8 млрд. Такой рост может быть вызван увеличением спроса — по данным Росстата, потребительская активность РФ во втором квартале выросла. Аналитики, впрочем, считают, что речи об устойчивом тренде пока не идет (подробнее см. “Ъ” от 2 июля).

Кристина Боровикова