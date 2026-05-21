Пломба раздора

Перечень случаев освобождения перевозки грузов, декларируемых крупными импортерами, от обязательного применения навигационных пломб стал предметом спора между участниками процесса. Предлагаемая «национальная оговорка» сохраняет применение пломб для товаров, ввозимых в союз через российский и белорусский участки границы. Такое ужесточение правил в отношении импортеров, отнесенных к низкой категории риска, вписывается в проводимый властями РФ курс на обеление импорта и повышение собираемости налогов, но оспаривается, в том числе, перевозчиками, которые говорят о нарушении принципа единообразия правоприменения на пространстве ЕАЭС.

До 30 июля Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) должна пересмотреть перечень случаев освобождения от обязанности участников внешней торговли применять навигационные пломбы при грузовых перевозках по территории Евразийского союза.

Напомним, навигационные пломбы — это электронные устройства, которые крепятся на транспортные контейнеры для оперативного отслеживания перевозок и пресечения незаконных манипуляций с грузом. С 11 февраля этого года такой механизм стал обязательным для санкционных, части подакцизных и налогоемких товаров. Этот перечень будет постепенно расширяться — так, с 31 июля 2026 года обязательное пломбирование охватит транспортировку налогоемких товаров и по железной дороге, а также весь автомобильный транзит.

Наднациональное регулирование предусматривает случаи, когда пломбы могут не применяться,— их перечень утвержден решением Совета ЕЭК. Документ носит временный характер и прекращает действие 30 июля, накануне расширения сферы применения обязательного пломбирования.

Содержание нового перечня и вызвало споры внутри ЕАЭС (РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). «Пять стран не могут найти консенсус»,— сообщил заместитель директора таможенного департамента ЕЭК Александр Титов на прошедшем 19 мая круглом столе в Торгово-промышленной палате РФ. В пресс-службе ЕЭК уточнили “Ъ”, что процедура оценки регулирующего воздействия документа завершена еще 8 мая, но переговоры по его подготовке на площадке ЕЭК продолжаются.

«Камнем преткновения», по словам Александра Титова, стал пункт, снимающий требование об отслеживании по пломбам с товаров, декларантом которых является уполномоченный экономический оператор (УЭО, крупные импортеры низкого уровня риска). Проект перечня сохраняет так называемую национальную оговорку, причем в расширенном виде: это освобождение предлагается не распространять на товары, ввозимые через белорусский и российский участки границы ЕАЭС и помещаемые под процедуру таможенного транзита на территории этих стран. Ранее норма касалась только Белоруссии.

В ЕЭК не поясняют, какая сторона настаивает на расширение «оговорки», но очевидно, что она является следствием проводимой российскими властями борьбы за обеление рынка перевозок (см. “Ъ” от 12 марта). Расширение касается маршрутов, по которым товары импортируются напрямую в РФ, говорит президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Отсутствие навигационной пломбы на перевозочном контейнере может грозить тем, что транспорт с товарами не поедет в указанный в документах пункт назначения, а товар будет реализован на другом рынке. Споры вокруг оговорки, по мнению господина Шапарина, связаны с тем, что часть перевозчиков не заинтересована в том, чтобы «полностью раскрывать карты» перед государством.

По мнению участников рынка, «оговорка» не учитывает интересы перевозчиков, работающих на территориях РФ и Белоруссии, и противоречит принципу единообразного правоприменения на пространстве ЕАЭС.

Исполнительный директор юрфирмы «Цзиньши» Максим Слугин согласен с тем, что наличие «оговорки» обусловлено повышенным вниманием к отдельным маршрутам ввоза и транзита через РФ и Белоруссию. Тем не менее ее публичное обоснование он считает недостаточным. «Если УЭО признается лицом с пониженным уровнем риска, то отклонение от общего изъятия для РФ и Белоруссии должно быть объяснено конкретными рисками, статистикой нарушений или особенностями правоприменения»,— полагает эксперт. Отчасти оправданы, по мнению господина Слугина, и замечания перевозчиков к проекту: работающие через РФ и Белоруссию фирмы понимают, что окажутся в менее выгодных условиях. На «конкурентный перекос» указывает и управляющий партнер юридической компании ЭНСО Алексей Головченко. «Один и тот же статус УЭО может давать освобождение от пломб в одной части союза и не давать в другой, что усложняет маршрутизацию»,— говорит юрист.

Полина Попова