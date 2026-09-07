Жалоба с гарантией

Ассоциация таможенных юристов выразила несогласие с подготовленной Минфином правкой правил обжалования решений таможенных органов — соответствующее обращение объединение направило ведомству, узнал “Ъ”. Беспокойство профильных юристов вызвало, в частности, ужесточение требований к банковским гарантиям, которые необходимо предоставлять для приостановки исполнения решений таможенных органов на период их обжалования. В ассоциации предупреждают, что это приведет к удорожанию споров, что прежде всего скажется на малом и среднем бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ассоциация таможенных юристов предлагает Минфину доработать его законопроект с изменениями в закон «О таможенном регулировании» — такое обращение организации (есть у “Ъ”) направлено в ведомство 4 сентября.

Речь идет о поправках, корректирующих порядок обжалования решений таможенных органов о взыскании таможенных платежей. Сейчас для приостановки исполнения таких решений заявитель должен предоставить банковскую гарантию или внести денежный залог в размере, покрывающем начисленное. Законопроектом предложно ужесточить требования к такому финансовому обеспечению — гарантия должна будет покрывать также начисленные за период рассмотрения жалобы проценты и пени, а срок ее действия увеличивается с семи до девяти месяцев. Новации, как следует из пояснительной записки к проекту, продиктованы необходимостью уточнить действующие нормы. В Федеральной таможенной службе “Ъ” пояснили, что законопроект концептуальных изменений в порядок обжалования не вносит.

Юристы, однако, считают иначе. «За формальными изменениями скрывается более существенный сдвиг в балансе интересов государства и бизнеса»,— полагает член правления Ассоциации таможенных юристов Оксана Курочкина.

Прежде всего, в объединении обеспокоены удорожанием денежного обеспечения — проценты и пени увеличивают стоимость спора вне зависимости от результата жалобы.

Например, предупреждает Оксана Курочкина, малому и среднему бизнесу придется немедленно изымать значительную сумму из оборота для внесения обеспечения либо вовсе отказываться от спора. Напомним, ранее другая новация в таможенной сфере — система подтверждения ожидания товаров — уже вынудила небольшие компании задействовать оборотные средства для уплаты авансом обеспечительного платежа при импорте (см. “Ъ” от 4 августа).

В связи с этим ассоциация предлагает отказаться от включения пеней за период рассмотрения жалобы в стоимость обеспечения, освободить от необходимости его предоставления участников торговли низкого риска и тех, кому требование грозит «существенным ущербом» для деятельности. Также юристы настаивают на том, что срок действий гарантий должен быть не фиксированным, а привязанным к сроку рассмотрения жалобы. Отмечают в ассоциации и отсутствие сроков возврата обеспечения в случае признания решения таможенного органа неправомерным — юристы предлагают закрепить трехдневный срок, а также возможность соразмерного возврата при частичном удовлетворении жалобы.

Среди иных новаций, вызвавших замечания юристов,— продление с трех до пяти лет срока, в течение которого возможно возобновление таможенного контроля, если после удовлетворения жалобы требуется новое решение.

Как отмечает Оксана Курочкина, для бизнеса это создаст «длительную неопределенность по старым поставкам, необходимость хранить документы, подтверждать цены и происхождение товара спустя годы».

В Минфине “Ъ” подтвердили, что получили обращение и рассмотрят его в установленном порядке. При этом в ведомстве добавляют, что до 11 сентября проект проходит процедуру публичного обсуждения — любой желающий может оставить свои предложения. В ФТС “Ъ” сообщили, что не считают опасения юристов оправданными, но готовы рассмотреть конкретные предложения. «Совершенствование порядка обжалования возможно только в диалоге с бизнесом»,— отметили в службе.

Полина Попова