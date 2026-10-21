Случилась химия

Представленные «Шанс Энтерпрайз» коммерческие предложения от китайского продавца и других производителей с более низкой стоимостью были отвергнуты, так как это не были «публичные оферты для неопределенного круга лиц». Не убедил судью и аргумент, что готовые пестициды из диквата дибромида на российском рынке стоят дешевле, чем только одно сырье по расчетам таможни. Компания считала затраты на литр вещества, а закупала его в килограммах, цены же конкурентов учесть нельзя, поскольку неизвестно, в какой стране они покупали компоненты, говорится в решении. В итоге первая инстанция поддержала таможню. Апелляция оставила это решение в силе.