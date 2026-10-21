Случилась химия
Производитель пестицидов оспаривает тройной рост таможенной стоимости сырья
Компания «Шанс Энтерпрайз», ввозившая из Китая сырье для производства пестицидов, судится с таможней из-за пересмотра его стоимости. Ведомство сочло ее заниженной, сравнив не с прайсом заводов-производителей, а с ценой внутригрупповой сделки компаний Syngenta Group, которая оказалась втрое выше. Цена по сделкам между взаимозависимыми лицами обычно не служит ориентиром в таких делах, но здесь суды двух инстанций поддержали таможню, и теперь разобраться в тяжбе предстоит кассации.
Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрит спор о пересмотре таможенной стоимости диквата дибромида. Это химическое вещество используется для производства пестицидов, которые применяются в борьбе с сорняками, а также для повышения посевных качеств семян, что увеличивает урожайность. Летом 2024 года «Шанс Энтерпрайз» заказала у китайского завода 691,2 тонны этого сырья и ввезла его в Россию, задекларировав стоимость партии в 144,36 млн руб. по цене контракта.
В 2025 году Нижегородская таможня провела проверку. В базе Федеральной таможенной службы (ФТС) были сведения о сделке швейцарской Syngenta Crop Protection, которая продала российскому ООО «Сингента» такое же сырье в три раза дороже — по $7,4 за 1 кг против $2,4 в договоре «Шанс Энтерпрайз» с китайским заводом. Из-за этого таможня сочла стоимость заниженной и, ориентируясь на цену «Сингенты», доначислила «Шанс Энтерпрайз» 78,4 млн руб. платежей и пени.
Импортер оспорил перерасчет, указывая, что высокие цены внутригрупповых сделок не могут служить ориентиром: Syngenta Crop Protection владеет 99,96% в ООО «Сингента», поэтому условия договора могли быть нерыночными. Стоимость своего контракта, близкую к индексным ценам в Китае (по отчету Siembo Consulting — $2,5 за 1 кг летом 2024 года), «Шанс Энтерпрайз» объясняла внушительным объемом заказа и прямой поставкой от завода. Но Арбитражный суд Нижегородской области отклонил эти доводы, указав, что данные внутригрупповых сделок можно использовать, если связь сторон не влияла на цену. В случае с «Сингентой», счел суд, так и было: компании группы при декларировании представили документы об отсутствии такого влияния и прайс-лист для неопределенного круга покупателей.
Липецкая «Шанс Энтерпрайз» входит в воронежскую ГК «Шанс». Проектная мощность завода, производящего химические средства защиты растений, составляет 60 млн л в год. По итогам 2025 года выручка «Шанс Энтерпрайз», по данным компании, составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб.
Представленные «Шанс Энтерпрайз» коммерческие предложения от китайского продавца и других производителей с более низкой стоимостью были отвергнуты, так как это не были «публичные оферты для неопределенного круга лиц». Не убедил судью и аргумент, что готовые пестициды из диквата дибромида на российском рынке стоят дешевле, чем только одно сырье по расчетам таможни. Компания считала затраты на литр вещества, а закупала его в килограммах, цены же конкурентов учесть нельзя, поскольку неизвестно, в какой стране они покупали компоненты, говорится в решении. В итоге первая инстанция поддержала таможню. Апелляция оставила это решение в силе.
802,1 миллиарда рублей
ввозной таможенной пошлины поступило в бюджет по итогам 2025 года, по данным ФТС.
В пресс-службе ФТС “Ъ” сообщили, что в деле с «Шанс Энтерпрайз» нельзя было применить иные методы оценки, кроме сопоставления со стоимостью сделки с однородными товарами. Для этого использовалась доступная таможне информация, «в максимально возможной степени сопоставимая с имеющимися в отношении ввозимых товаров сведениями», согласно решению Евразийской экономической комиссии №42 от 27 марта 2018 года, пояснили в ведомстве. Там добавили, что суды исследовали и иные доводы и документы, представленные сторонами спора, оценив их по своему внутреннему убеждению.
Корректировка таможенной стоимости обоснована единственной внутригрупповой сделкой, заключенной по цене существенно выше рыночной, что, скорее всего, обусловлено трансфертным ценообразованием для налоговых целей и никак не соотносится с ценой, по которой российские производители пестицидов импортируют аналогичное сырье, заявили “Ъ” в «Шанс Энтерпрайз». Там отметили, что суды проигнорировали ряд представленных импортером доказательств. В кассационной жалобе компания просит направить спор на новое рассмотрение. Слушание в окружной кассации назначено на 10 ноября.
В Союзе производителей химических средств защиты растений “Ъ” заявили, что «цены внутригрупповых контрактов не отражают рыночный уровень цен», так как иностранная компания может завышать стоимость поставки российской «дочке», формируя основную прибыль за пределами РФ.
По словам исполнительного директора союза Владимира Алгинина, для отечественной отрасли дело «Шанс Энтерпрайз» может стать опасным прецедентом, так как использование цен по внутригрупповым сделкам в качестве ориентира таможенной стоимости для закупок у независимых поставщиков приведет к росту себестоимости отечественных пестицидов и последующих затрат производителей сельхозтоваров на их приобретение.
Корректировка таможенной стоимости из-за выявления более низкой цены по сравнению с идентичными или однородными товарами стала широко применяться в последнее время, говорит руководитель практики внешнеторгового и таможенного регулирования Denuo Сергей Васильев. Руководитель практики таможенного права и внешнеторгового регулирования «Пепеляев Групп» Александр Косов критикует подход судов и указывает на непрозрачность механизма оценки. Закон требует применять низшую из найденных таможней в декларациях цен на идентичный или однородный товар, но из-за непубличности базы ФТС проверить это невозможно, поясняет юрист.
Ранее по аналогичным спорам ООО ТД КЧХК с таможней арбитражные суды в 2025 году вынесли противоположные решения, посчитав неверным сравнивать заявленную импортером стоимость с ценой сделки между взаимозависимыми лицами (таможня тоже ссылалась на контракт между компаниями группы «Сингента»). Нельзя подменять проверку достоверности конкретной цены сравнением с более дорогой поставкой, тем более по внутригрупповой сделке, которая может включать наценку посредника и другие коммерческие составляющие, которых нет при прямой закупке у производителя, подчеркивает господин Васильев. По его словам, если такой подход получит широкое распространение, импортеры сырья могут столкнуться с кратным увеличением таможенных платежей. Господин Косов уточняет, что помимо пошлин импортеру будет доначислен еще и НДС.