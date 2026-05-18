На границе России и Грузии изъяли партию холодного оружия XIX–XX веков

Россиянин попытался провезти из Грузии в Россию 47 предметов антиквариата, включая холодное оружие XIX–XX веков. Антиквариат обнаружили сотрудники пограничного пункта пропуска Верхний Ларс, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

В салоне внедорожника мужчины таможенники нашли, в частности, штыки, кинжалы, сабли, тесаки, мечи, ножи, шпагу и ритуальный нож, изготовленные на Северном Кавказе, в странах Закавказья, Европы, Центральной и Северной Африки, а также в Индии и Японии. Экспертиза отнесла предметы к культурным ценностям, их общую стоимость оценили в 2 млн рублей.

Мужчина утверждал, что покупал антиквариат для личной коллекции. Разрешения на перемещение товаров у него не было.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.