Импортерам дадут «отдышаться»

Владимир Путин подписал два указа о временном упрощении ввоза товаров в РФ. Первым документом импортерам предоставлены послабления при ввозе товаров из Евразийского союза на период до 1 июня — даты, с которой в полноценном режиме заработает система подтверждения ожидания товаров, предусматривающая авансовую оплату налогов при импорте. Второй указ запускает эксперимент по отсрочке уплаты НДС для крупных импортеров. Ключевое условие доступа к льготе — подключение к системе таможенного мониторинга, в котором, как сообщили “Ъ” в ФТС, пока участвуют всего две организации.

Сразу два временных режима, упрощающих импортерам ввоз товаров в страну, введены указами Владимира Путина. Документы опубликованы вечером 20 апреля и немедленно вступили в силу.

Первым указом на довольно короткий срок — до 31 мая 2026 года — упрощается ввоз товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Их можно будет импортировать без маркировки и подтверждения их статуса как продукции ЕАЭС. Поясним, по общему правилу товары должны быть промаркированы и сопровождаться документами, подтверждающими, что они являются товарами союза, иначе импортеру начисляются обязательные таможенные платежи при ввозе продукции из «третьих стран».

Такие же упрощающие меры вводились осенью прошлого года — для борьбы с пробками на границе, которые возникли после усиления проверок грузов, поставляемых из Киргизии и Казахстана (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года). Новый же указ распространяет упрощенный порядок ввоза на все страны ЕАЭС.

По нему автотранспорт с товаром будут встречать сотрудники ФТС и сопровождать его до склада временного хранения (СВХ).

Уже после этого импортер сможет промаркировать продукцию и уведомить Роспотребнадзор о ее вводе в оборот.

Информация о маркированных товарах будет поступать в госинформсистему маркировки.

Исключение из такого порядка сделано для некоторых видов продовольствия (например, мяса, овощей, напитков), алкоголя, наркотических и ядовитых веществ.

Отметим, что сроки завершения действия упрощенного порядка (1 июня) совпадают с началом промышленной эксплуатации системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ, см. “Ъ” от 16 апреля). Замглавы ФТС Агепсим Ашкалов пояснил “Ъ”, что указом предпринимателям создаются условия для плавной адаптации к внедрению СПОТ. По его словам, пока система не заработала в полную силу и контролирующие органы продолжают фиксировать нарушения при импорте: у товаров отсутствуют необходимая маркировка и документы о подтверждении страны происхождения.

Принятые меры позволят оперативно их устранить: импортеры смогут быстро, не создавая очередей на границе, «домаркироваться» на месте, а в случае отсутствия декларации на товар ЕАЭС им будут начисляться законные таможенные платежи.

Директор практики в области таможенного регулирования «ТеДо» Марина Волкова и руководитель корпоративной практики Nordic Star Антон Борисюк также видят меру как «переходную». «Это позволит бизнесу завершить уже начатые поставки и постепенно встроиться в новую систему, не создавая резких разрывов в цепочках поставок»,— отмечает господин Борисюк. «СВХ снова станут "фильтром": в оборот попадет только промаркированная продукция. Для бизнеса это рабочий инструмент на переходный период, а не новая норма»,— говорит руководитель налоговой практики юридической фирмы «АНП Зенит» Екатерина Филонова.

Вторым указом начат эксперимент по предоставлению крупным импортерам отсрочки уплаты НДС. Он продлится до 30 июня 2027 года. В Минфине отмечают, что мера нацелена на развитие института уполномоченного оператора (участники торговли с низкой категорией риска) и расширение практики таможенного мониторинга (аналог налогового мониторинга, по которому компании открывают доступ к своей отчетности в обмен на избавление от проверок, см. “Ъ” от 11 июля 2025 года). Именно подключение к мониторингу является одним из ключевых условий получения отсрочки. Пока в мониторинге участвуют только две организации, сообщил “Ъ” Агепсим Ашкалов. «Мы проводим работу по его модернизации, для того чтобы большее количество участников ВЭД могли принять в нем участие»,— отметил он.

Отсрочить платеж можно будет на срок до трех месяцев — для этого импортеру нужно будет предоставить таможне генеральное обеспечение: денежный залог или банковские гарантии.

Впрочем, дорогая банковская гарантия может «отсечь» большинство желающих зайти в мониторинг хотя бы ради отсрочки, считает партнер МЭФ LEGAL Вадим Зарипов.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо также платить налоги по общим правилам, не являться банкротом, не находиться под уголовным преследованием, входить в перечень системообразующих организаций или уполномоченных экономических операторов, не иметь долгов по таможенным платежам, пошлинам, административным штрафам.

Еще одно важное условие: продавать товары, в отношении которых будет действовать отсрочка по НДС, можно будет только физлицам (не ИП) либо организациям, применяющим общий режим налогообложения.

Это нужно для проверки цепочки дальнейшей реализации товаров, поясняет руководитель таможенной практики и ВЭД Taxology Инна Елисанова. «Если будет выявлена продажа в адрес ИП, то срок оплаты НДС будет приравнен к дате декларирования товаров — без учета отсрочки»,— говорит эксперт.

Полина Попова