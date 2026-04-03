Бизнес занялся СПОТом

Торгово-промышленная палата (ТПП) и Счетная палата направили в Госдуму заключения на ожидающий рассмотрения правительственный законопроект о системе подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Если предложения госаудиторов направлены лишь на снятие отдельных противоречий документа, то у бизнеса есть ряд принципиальных возражений. Более всего ТПП волнуют слишком ранние сроки подачи документа о поставках, отсутствие четких оснований для выборочного контроля грузов, невозможность скорректировать сведения о поставке перед выдворением транспорта из РФ, а также обременительный для некрупных импортеров размер авансового платежа. В Минфине “Ъ” пояснили, что предлагаемые ТПП изъятия нивелируют весь эффект, на достижение которого направлена СПОТ.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В ТПП опасаются, что меры по усилению контроля за импортом из ЕАЭС будут слишком обременительны для некрупного бизнеса

Разработанный Минфином законопроект о СПОТ вызвал возражения у бизнеса и вопросы у госаудиторов — ТПП и Счетная палата направили в Госдуму предложения по его доработке. Сейчас документ вместе с сопутствующими поправками к Налоговому кодексу ждет первого чтения (намечено на апрель). Из-за неготовности законодательной базы анонсированный тестовый запуск СПОТ перенесен с 1 апреля на 1 июля (см. “Ъ” от 1 апреля).

Напомним, СПОТ разработана в рамках плана по обелению экономики для контроля импорта из стран ЕАЭС (нередко на деле речь идет о товарах из третьих стран). Перед ввозом импортер должен авансом внести на счет оператора системы, Федеральной налоговой службы, обеспечительный платеж (равен сумме НДС и акциза) и сформировать документ о предстоящей поставке (ДОПП). После этого он получит QR-код — при пересечении перевозчиком границы его нужно будет показать сотрудникам Федеральной таможенной службы, осуществляющим выборочный контроль. Если при проверке выяснится, что в ДОПП указаны некорректные сведения, код нерабочий либо его вовсе нет, груз будет необходимо вывезти из страны в течение трех часов.

В письме ТПП за подписью вице-президента палаты Вадима Чубарова утверждается, что при принятии законопроекта в предложенном виде бизнес столкнется с «административными и финансовыми барьерами».

Первое, с чем не согласны предприниматели,— сроки, выделенные на формирование ДОПП (за два дня до ввоза груза в РФ). Их, считают в организации, надо сократить как минимум вдвое: за двое суток может произойти все что угодно (от поломки фуры до появления пробок на границе), и заявителю придется оформлять новый документ, что приведет к простоям фур на границе.

Также предпринимателей беспокоит неопределенность с «выборочным контролем» и выдворением фур с товаром из страны. Четкие основания для проверки и сроки, в которые транспорт может снова въехать в РФ, в законопроекте не прописаны, а процедура обжалования статуса ДОПП может занимать до десяти дней. В связи с этим в ТПП призывают ввести исчерпывающий перечень критериев, которые будут основанием для проведения контроля, сократить время проверки с двух часов до десяти минут, а срок обжалования решений таможни — до трех дней. Кроме того, предлагается дать импортерам возможность скорректировать ДОПП еще до того, как груз покинет страну, а время для выезда из РФ увеличить с трех до шести часов.

Помимо доработки процедурных моментов в ТПП считают необходимым предусмотреть меры поддержки импортеров из числа МСП — компенсацию за обеспечительный платеж, целевые льготные кредиты либо другие банковские гарантии. Для некрупных компаний такой «аванс» будет обременительным — для его оплаты они будут вынуждены использовать «значительные оборотные средства» и брать кредиты, отмечается в письме ТПП.

Предложения Счетной палаты по проекту не столь масштабные и направлены на уточнение ряда положений.

Например, предлагается прояснить формулировку проекта, по которой под СПОТ подпадают также физлица, импортирующие товары не для личных нужд, а для торговли. Кроме того, предложено скорректировать определение заявителя при подаче ДОПП и дополнить этот документ сведениями о договоре, по которому товар из ЕАЭС ввозится в РФ.

В пресс-службе Минфина “Ъ” сообщили, что заключение Счетной палаты будет рассмотрено в установленном порядке, добавив, что к категории лиц, на которых распространяется СПОТ, не относятся самозанятые и физлица, не являющиеся плательщиками НДС. «Относительно замечаний ТПП отмечаем, что предлагаемые изъятия нивелируют весь эффект, на достижение которого направлена система»,— сказали в Минфине. Там отметили, что механизм внесения обеспечительного платежа предусматривает максимальную гибкость его применения, прежде всего с учетом реальности существования получателя товаров и действительного характера ожидания им поставки товаров, а также степени риска неисполнения налоговых обязательств получателем товаров. По поводу сроков подачи ДОПП в ведомстве сказали, что «они не могут быть причиной задержки товаров на границе, поскольку в законопроекте указано, что подготовить такой документ необходимо не позднее чем за два дня — это означает, что он может быть направлен заранее, при планировании поставки».

Полина Попова