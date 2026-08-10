Внешняя торговля выросла в обе стороны

Российская внешняя торговля в первом полугодии вернулась к росту: в январе—июне увеличились и экспорт, и импорт, а положительное сальдо выросло почти на 14%, следует из данных Федеральной таможенной службы. Основным источником расширения поставок остается Азия — ее доля в товарообороте РФ продолжает увеличиваться на фоне восстановления торговли с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В январе—июне внешнеторговый оборот России вырос на 11,4% год к году, до $365,6 млрд, следует из опубликованных 10 августа данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В прошлом году торговля по итогам шести месяцев, напротив, демонстрировала спад. В этом же году российский экспорт увеличился на 11,9% к январю—июню 2025 года, до $219,5 млрд, импорт — на близкие 10,8%, до $146,1 млрд. В результате положительное торговое сальдо РФ составило $73,4 млрд против $64,4 млрд годом ранее, увеличившись почти на 14%.

Главным направлением российской торговли остается Азия. На нее в первом полугодии пришлось 74,9% всего товарооборота РФ (72,2% годом ранее), объем торговли вырос на 15,5% год к году.

Российский экспорт в этот макрорегион увеличился на 17,2%, до $174,9 млрд, импорт — на 12,6%, до $98,9 млрд. Таким образом, темпы прироста поставок в Азию превысили общий темпы увеличения российского экспорта.

Заметный вклад в такую динамику внесло расширение двусторонней торговли РФ с Китаем: в январе—июне товарооборот двух стран вновь резко вырос после сокращения в прошлом году: по данным зеркальной статистики КНР (ФТС разбивки по странам давно не приводит) экспорт Китая в Россию превысил $60 млрд, импорт российских товаров — $74 млрд. Оба показателя увеличились более чем на 20% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

КНР в первом полугодии увеличила импорт российской нефти и сжиженного природного газа. Рост спроса на энергоресурсы был связан в том числе с перебоями поставок с Ближнего Востока. Одновременно восстановился экспорт некоторых китайских товаров в Россию: поставки автомобилей выросли в 2,5 раза, электрического оборудования — на 32%, продукции химической промышленности — на 26% (см. “Ъ” от 10 августа).

При этом РФ рассчитывает расширять торговлю и с другими азиатскими странами. Одним из основных направлений остается Индия. ЕАЭС и Индия ведут переговоры о соглашении о свободной торговле, а Москва и Нью-Дели ставят целью довести двусторонний товарооборот до $100 млрд к 2030 году (сейчас — около $60 млрд).

Одновременно доля Европы во внешней торговле России в первые полгода продолжила сокращаться: она составила 17,8% после 19,4% в прошлом году.

Экспорт в европейские страны снизился на 5,6%, до $28 млрд, а импорт из них увеличился на 8,7%, до $37,1 млрд. Роль России как поставщика энергоносителей в ЕС продолжает снижаться: судя по данным Евростата, в первом квартале на страну пришлось 3,6% стоимостного импорта этой продукции против примерно 4,2% — в прошлом. Рост же импорта из Европы может объясняться увеличением закупок фармацевтической продукции ЕС, а также расширением поставок из Белоруссии (в статистике ФТС она входит в категорию «Европа»).

Из товарной разбивки следует, что российские поставки минеральной продукции, прежде всего нефти и газа, в январе—июне увеличились на 9,1%, до $120,7 млрд, металлов и изделий из них — на 24,8%, до $40,1 млрд, продовольствия и сельхозсырья — на 25,9%, до $22,4 млрд. В совокупности эти три группы обеспечили практически весь прирост экспорта. Динамику поддержали как расширение физических отгрузок на азиатские рынки, так и рост цен на отдельные сырьевые товары, в частности на нефть.

В импорте основной прирост обеспечили оборудование, машины и транспортные средства: их поставки увеличились на 12,4%, до $70,9 млрд. Импорт химической продукции вырос на 10,1%, до $29,4 млрд, текстиля и обуви — на 11,8%, до $9,8 млрд, продовольствия — на 5,8%, до $22 млрд.

Кристина Боровикова