Для начала нельзя не обратить внимание на тот факт, что впервые со времен Франсиско Франко, испанского диктатора, в кабинет министров может войти крайне правая партия Vox («Голос») и ее лидер Сантьяго Абаскаль. При этом главный претендент на премьерский пост — глава правоцентристской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо. В случае победы они с Абаскалем станут партнерами по коалиции. Приоритет последнего, как и положено ультраправым, внутренняя политика. В первую очередь, жесткое решение проблемы мигрантов и острое неприятие, скажем так, климатических новаций. Что касается Украины, Абаскаль занимает более сдержанную позицию, в отличие от Фейхоо, который солидарен с общеевропейской линией.