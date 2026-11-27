«В отношении Украины вряд ли что-то изменится»
Дмитрий Дризе — о правом повороте в Испании
Испания в ожидании смены курса. По итогам голосования 29 ноября впервые за полвека со времен диктатора Франко к власти может прийти коалиция с участием ультраправых. Действующий премьер-социалист Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы из-за неспособности кабмина остановить рост цен на жилье, из-за чего ранее по стране прокатились масштабные протесты. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа постепенно движется к выздоровлению.
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Строительство социализма в отдельно взятой Испании, судя по всему, завершается. Хотя окончательные выводы, конечно, делать рано. Между тем, согласно данным последних опросов, правые получают большинство в парламенте, что позволит им сформировать правительство. Таким образом, правление премьера Педро Санчеса длиною в 8,5 лет подходит к концу. Наверное, уже нет смысла подробно рассказывать о том, каким оно было, тем более что нынешний лидер еще никуда не ушел. Логичнее все-таки задаться вопросом, кто придет ему на смену.
Для начала нельзя не обратить внимание на тот факт, что впервые со времен Франсиско Франко, испанского диктатора, в кабинет министров может войти крайне правая партия Vox («Голос») и ее лидер Сантьяго Абаскаль. При этом главный претендент на премьерский пост — глава правоцентристской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо. В случае победы они с Абаскалем станут партнерами по коалиции. Приоритет последнего, как и положено ультраправым, внутренняя политика. В первую очередь, жесткое решение проблемы мигрантов и острое неприятие, скажем так, климатических новаций. Что касается Украины, Абаскаль занимает более сдержанную позицию, в отличие от Фейхоо, который солидарен с общеевропейской линией.
Так что во внешней политике вряд ли что-то серьезно изменится. По внутренним же вопросам оба лидера с высокой долей вероятности договорятся.
Еще нужно отметить, что резкая критика Израиля, скорее всего, будет сходить на нет, а Испания станет ближе к Дональду Трампу и нынешней республиканской администрации. Как известно, 47-й президент Соединенных Штатов жестко проходился по правительству Санчеса и обещал всяческие меры давления на Мадрид по причине отказа социалистов поддерживать такие проекты американского лидера, как война с Ираном.
Как бы то ни было, Европа неизбежно будет меняться. В первую очередь потому, что жить так, как сейчас, уже невозможно.
Прошедший саммит ЕС, который можно назвать сорванным, и бюджетный кризис это ярко продемонстрировали. Нет согласия в товарищах. Принцип единогласного принятия решения работает не очень эффективно. Приходится постоянно для кого-то делать исключения. Правые могут внести новые веяния в этот сложный механизм. Тем не менее социализм в Европе не побежден, несмотря на бесконечные кризисы. В основном из-за того, что люди хотят всего и сразу и желательно бесплатно, а также поменьше работать. В свою очередь, популисты и слева, и справа обещают все что угодно, лишь бы их избрали. При этом отвечать за последствия никто не хочет.