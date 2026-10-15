На все четыре стороны

По словам участников торговли, одной из таких проблем стало расхождение подходов сотрудников таможни к определению условий, на которых выпускается товар. Например, в течение недели в адрес одного и того же импортера могут поступить четыре партии одного товара от одного поставщика — и на каждую из них будет нужна отдельная декларация, которые распределятся в четыре разных ЦЭДа. В результате по двум товарным партиям товар может быть выпущен без корректировки таможенной стоимости, а по двум другим — с корректировкой, причем в разном объеме. По словам Андрея Кириенкова, при вынесении решения о выпуске декларации должностные лица не всегда учитывают расхождения по видам транспорта, местам прибытия, странам происхождения, техническим характеристикам ввозимого товара.