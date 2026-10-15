На все четыре стороны
Новый порядок распределения таможенных деклараций выявил ряд проблем
Оптимизация распределения таможенных деклараций на товары между центрами электронного декларирования добавила сложностей некоторым участникам внешней торговли, узнал “Ъ”. Отправка деклараций в центры с наименьшей загрузкой без привязки к месту налогового учета декларанта привела, среди прочего, к тому, что сотрудники разных таможен по-разному трактуют условия, на которых выпускаются партии одного и того же товара, поступившего в адрес одного и того же импортера, а также к задержкам при оформлении документов центрами, ранее в силу логистики не работавшими с определенными грузами и потому не знающими их специфики. В ФТС “Ъ” подтвердили, что некоторые выявленные проблемы действительно требуют дополнительного реагирования, и обещают обсудить их с бизнесом.
Как выяснил “Ъ”, практическая реализация запущенного в мае этого года нового порядка распределения электронных деклараций на товары в центры электронного декларирования (ЦЭД) вызвала трудности у участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Речь идет об уходе таможни от принципа распределения деклараций в ЦЭДы по месту налогового учета декларанта и по виду транспорта — теперь они могут автоматически направляться в центры с наименьшим уровнем загрузки. По замыслу регуляторов, когда импортер не знает, в какой именно ЦЭД ушла его декларация, коррупционные риски процесса растаможки снижаются (см. “Ъ” от 17 января). Так что декларация может попасть в центр, территориально располагающийся довольно далеко от места нахождения декларанта.
Как пояснил “Ъ” генеральный директор компании «Кастомс Рус» и член Общественного совета при ФТС Андрей Кириенков, новая практика вынесла на федеральный уровень обсуждение трудностей, с которыми раньше преимущественно сталкивался только региональный бизнес.
По словам участников торговли, одной из таких проблем стало расхождение подходов сотрудников таможни к определению условий, на которых выпускается товар. Например, в течение недели в адрес одного и того же импортера могут поступить четыре партии одного товара от одного поставщика — и на каждую из них будет нужна отдельная декларация, которые распределятся в четыре разных ЦЭДа. В результате по двум товарным партиям товар может быть выпущен без корректировки таможенной стоимости, а по двум другим — с корректировкой, причем в разном объеме. По словам Андрея Кириенкова, при вынесении решения о выпуске декларации должностные лица не всегда учитывают расхождения по видам транспорта, местам прибытия, странам происхождения, техническим характеристикам ввозимого товара.
Появились и случаи частичного выпуска товаров из одной декларации. «Порой приходится подавать декларацию с оставшимися товарами повторно»,— говорит участник торговли. В Общественный совет также поступают вопросы от бизнеса и в связи с распределением деклараций в ЦЭДы, работающие в часовых поясах, отличных от места нахождения декларанта и грузов. «Это не очень удобно, особенно для связки Центральный федеральный округ—Дальний Восток—Сибирь»,— подчеркивает Андрей Кириенков.
Глава компании «Оптималог» Георгий Властопуло наличие проблемы с распределением деклараций признает, но не считает, что она критична. «Сильно участникам ВЭД она не мешает, но доставляет определенные неудобства, которые лучше устранить»,— говорит он. Если инспектором не учитываются условия ввоза товара, от которых зависит таможенная стоимость, он может запросить дополнительные документы — в результате срок выпуска таможенной декларации увеличивается, что порождает дополнительные издержки. Влиять может и практический опыт инспектора, уточняет господин Властопуло: ранее сотрудник ЦЭДа мог иметь дело только с товарами, «характерными» для региона, в котором тот работает. Теперь же декларации поступают в ЦЭДы без привязки к месту налогового учета декларанта.
Партнер Б1 Вильгельмина Шавшина в качестве примера приводит ситуацию с оформлением партий древесины: если ранее это происходило в одном и том же ЦЭДе, инспектор которого глубоко разбирался в специфике этого товара, то сейчас декларация может попасть к сотруднику, который на этой товарной группе не специализируется.
Руководитель таможенно-логистического оператора КВТ Юлия Шленская подтверждает: часто инспекторы направляют декларантам большое количество запросов по незнакомым конкретному ЦЭДу товарам, которые ранее «в силу логистических особенностей» на него просто не подавались.
«Назначают экспертизы, долго разбираются, что к чему. Иногда в процессе приходится указывать, что какой-то товар не подпадает под ограничения, которые ЦЭД пытается применить»,— рассказывает собеседница “Ъ”.
В ФТС “Ъ” подтвердили, что эти «проблемные вопросы» действительно требуют принятия «дополнительных мер реагирования». В службе сообщили о подготовленном плане мероприятий, «в рамках которого предусмотрена работа по взаимодействию с бизнес-сообществом, обучению должностных лиц, доработке информационно-программных средств».