Не пойман — не рубль

С 29 сентября указом Владимира Путина правила вывоза наличных рублей за рубеж изменены: для физлиц порог допустимой суммы снижен более чем с восемь раз, с эквивалента $100 тыс. до 1 млн руб. Для компаний продолжит действовать запрет на вывоз любой суммы (с рядом исключений) — с конфискацией в случае нарушения. Кроме того, ограничения, действовавшие для перемещения наличных рублей только в страны ЕАЭС, распространены на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Эксперты видят в ужесточении правил желание властей лучше понимать происхождение и цель вывоза нацвалюты за пределы страны, а также намерение пресечь схемы, при которых наличные рубли используются как альтернатива прозрачным банковским каналам движения денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наличному рублю ограничили свободу трансграничного передвижения

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Наличному рублю ограничили свободу трансграничного передвижения

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Владимир Путин своим указом ужесточил введенный этой весной особый порядок вывоза из РФ наличных рублей. Напомним, с 1 апреля действуют ограничения на вывоз национальной валюты в другие страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Порог вывоза для физических лиц был установлен в эквиваленте $100 тыс. по текущему курсу Центробанка (сейчас это около 8,5 млн руб.). Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей был введен полный запрет на вывоз наличных рублей вне зависимости от суммы. В Минфине меру объясняли необходимостью борьбы с нелегальным выводом капитала из страны.

Новый указ расширяет географию ограничений на перемещение рублевой налички — теперь они будут касаться не только вывоза в страны ЕАЭС, на также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, порог допустимого вывоза для физлиц резко снижен — до 1 млн руб. Установлено, что деньги сверх этой суммы будут конфисковываться. У компаний и ИП, для которых сохраняется запрет на вывоз любой суммы наличных в названные страны, в случае нарушения будет изыматься вся сумма. Контроль за исполнением этих требований указом возложен на ФТС, ФСБ и МВД.

Как и прежде, будет ряд исключений из правил.

Ограничения не будут действовать при международных перевозках компаний, при которых пункты отправления и назначения расположены за пределами РФ — при условии подтверждения факта ввоза такой валюты в страну. Не затронет норма и вывоз рублей через международные аэропорты при наличии банковских выписок по форме, подтверждающих снятие средств со счетов.

О том, что ограничения на вывоз наличных рублей в ближайшее время будут ужесточены, ранее предупреждал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, сложившаяся за пять месяцев практика показала, что в сфере контроля за перемещением наличных нужно «наводить еще больше порядка». Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев отмечал, что контролирующие органы фиксируют попытки использования в отношении разных «партий» денежных средств одних и тех же документов, наличие которых необходимо для законного вывоза денег.

Как сказал “Ъ” глава ТПП Сергей Катырин, для бизнеса вывоз наличных за рубеж в первую очередь является способом получить в другой стране валюту для текущих расходов и расчетов в ситуации, когда обычный банковский платеж недоступен.

Он отмечает сохранение возможности вывозить наличку через разрешенные правительством аэропорты. С этой точки зрения Сергей Катырин расценивает контроль за вывозом наличных как стремление властей понимать происхождение таких денег и цель их перемещения за границу. «Если средства получены легально и бизнес может подтвердить их происхождение, проблем быть не должно. Другое дело — деньги, полученные в России незаконным путем»,— отмечает глава ТПП.

По словам партнера Б1 Вильгельмины Шавшиной, усиление контроля нацелено на пресечение схем, при которых наличные рубли используются как альтернатива прозрачным банковским каналам трансграничного движения денежных средств — это позволяет обойти валютный контроль и комплаенс-процедуры. Расширение же перечня стран, увеличивающее охват контроля, и снижение порога для физлиц, считает она, может привести к переводу части трансграничных операций в безналичную форму, что повысит прозрачность их движения.

Руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова соглашается:

«Государство фактически требует, чтобы при вывозе крупных сумм был подтвержден источник денежных средств».

По ее словам, действовавший до сих пор лимит в $100 тыс. для физлиц позволял дробить особо крупные суммы наличных и распределять их для вывоза между несколькими людьми — теперь же практиковать такую схему будет сложнее. «Новый лимит в 1 млн руб. резко увеличивает количество участников и поездок, необходимых для вывоза значительного объема наличности, а значит, делает такую операцию дороже и заметнее»,— поясняет юрист. Расширение ограничений на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан Римма Фатыхова связывает с намерением властей закрыть альтернативные сложившимся маршруты вывоза средств.

Однако эти страны дают РФ значительную часть притока трудовых мигрантов: по данным Пограничной службы ФСБ, больше всего визитов в РФ с указанной целью «Работа» за первое полугодие 2026 года было из Узбекистана (1,1 млн) и Таджикистана (494 тыс.)

В ФТС, отвечая на вопрос “Ъ” об объемах вывоза рублей из РФ, подчеркнули, что не уполномочены предоставлять данные об объемах трансграничного перемещения наличных. Ранее служба сообщала, что по всем валютам за первую половину 2026 года было выявлено свыше 6 тыс. фактов незаконного перемещения физическими лицами наличных на общую сумму в эквиваленте 955 млн руб.

Полина Попова