Порция таможенного

Для формирования единообразного подхода Верховный суд РФ (ВС) решил обобщить практику по наиболее распространенным спорам бизнеса и таможни. Как стало известно “Ъ”, разъяснения касаются таких актуальных вопросов, как определение таможенной стоимости и страны происхождения товара, отличий личного импорта от коммерческого и ситуаций, при которых участники внешнеэкономической деятельности рискуют понести ответственность. Суды и таможня должны будут теперь неукоснительно следовать этим позициям ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разъяснениям Верховного суда должны будут следовать и суды, и обычные таможенники

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Разъяснениям Верховного суда должны будут следовать и суды, и обычные таможенники

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

17 июня президиум ВС утвердил обзор практики по таможенным спорам (есть у “Ъ”). Ранее Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) игнорировала ряд решений экономколлегии ВС, замечает руководитель практики таможенного права и внешнеторгового регулирования «Пепеляев Групп» Александр Косов. Но теперь утверждение этих выводов на уровне президиума должно обеспечить их приоритетное применение как в судах, так и в работе ведомства, указывает руководитель таможенной практики Taxology Инна Елисанова.

Происхождение и номенклатура

Разъяснения начинаются с базовых вопросов — правил классификации по товарной номенклатуре. ВС подчеркивает, что решающее значение должны иметь объективные характеристики и предполагаемое использование товара, а не просто его наименование. Классификация не может зависеть от усмотрения таможенных органов и формального наличия того или иного слова в описании, отмечается в документе.

Большое количество споров по импорту касается страны происхождения товара. В обзоре поясняется, что сертификат о происхождении достоверен, пока таможня не докажет обратное (пункт 3). В частности, сама по себе смена грузополучателя или страны назначения при обычной транспортировке не требует замены сертификата и не дает таможне оснований для начисления антидемпинговых пошлин.

Говоря о таможенной стоимости, ВС обращает внимание на сделки между взаимосвязанными лицами. Если ФТС в таких договорах выявляет признаки занижения цены, сам декларант обязан доказать, что отношения продавца и покупателя не повлияли на цену (“Ъ” писал о таком споре 9 декабря 2025 года).

По мнению руководителя практики внешнеторгового и таможенного регулирования Denuo Сергея Васильева, эта правовая позиция особенно важна, поскольку контроль за взаимозависимыми лицами в последнее время усилился.

Чтобы снизить риски, он советует бизнесу заранее собирать «защитный файл» с документами о ценообразовании, обстоятельствах сделки и расчетами проверочных величин. При этом для независимых участников оборота презумпция достоверности представленных документов сохраняется, уточняет господин Васильев.

Отдельно ВС высказался об учете роялти (лицензионных платежей). Таможня может включать их в стоимость ввозимых товаров, если их уплата является фактическим условием продажи продукции в страну импорта (см. “Ъ” от 30 мая 2024 года). Александр Косов находит это разъяснение наиболее спорным. По его мнению, текущие позиции ВС по роялти меняют благоприятную для импортеров правоприменительную практику и вступают в противоречие с рекомендациями Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 15 ноября 2016 года №20.

Но если по документам нельзя точно установить часть роялти, относящуюся к ввозимой продукции, таможня вправе определить ее расчетным способом на основе имеющихся сведений, причем с определенной степенью гибкости подходов, установил президиум ВС. На взгляд Инны Елисановой, это позволит существенным образом снизить размеры доначислений бизнесу по итогам проверок.

Личное или коммерческое

Также ВС разъяснил, когда товары, перевозимые физлицами, можно признать коммерческими партиями. В обзоре говорится, что потребительские свойства и объем продукции могут прямо указывать на невозможность ее использования в личных целях. В качестве примера приводится провоз гражданином 8 кг руды под видом материалов для исследования.

Однако проход гражданина по зеленому коридору с большим количеством вещей автоматически не делает его нарушителем. Согласно пункту 25, необходимо оценивать совокупность критериев: характер товаров, их однородность и частоту пересечения границы.

В пример приводится прекращенное дело против гражданина, который вез 48 предметов одежды без бирок во время переезда из Нидерландов в Россию. Таможня не смогла доказать, что он вел коммерческую деятельность.

Если же физлицо декларирует ввозимый автомобиль, бремя доказывания занижения его стоимости лежит исключительно на таможенном органе, указал ВС. Причем презумпция достоверности документов декларанта означает, что таможня не может просто сослаться на скриншоты с интернет-аукционов. Если гражданин предоставил договор купли-продажи, банковские выписки и разумное объяснение низкой цены, корректировка таможенной стоимости будет незаконной (см. “Ъ” от 14 октября 2025 года).

Пределы ответственности

Коснулся президиум ВС и вопросов наказания. Сергей Васильев отмечает позицию обзора, обязывающую мотивировать основания для конфискации предмета правонарушения. Например, если компания использовала временно ввезенное судно по договору тайм-чартера всего восемь дней, его изъятие будет несоразмерной мерой, разъясняет ВС.

Инна Елисанова считает полезной для бизнеса также позицию ВС о пенях.

Их нельзя начислять, если на едином лицевом счете есть достаточный аванс для погашения долга, поскольку бюджет в этом случае не теряет деньги, говорится в обзоре. Этот вывод, по мнению госпожи Елисановой, поможет компаниям избежать необоснованных доначислений.

Наконец, ВС ставит точку в спорах о судьбе контрафактного алкоголя и табака. Таможня не будет возвращать владельцу изъятые напитки и сигареты — такие товары подлежат уничтожению, поскольку их оборот в РФ законодательно запрещен.

Ян Назаренко, Анна Занина