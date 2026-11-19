Таможня в Домодедово пресекла ввоз из Таиланда почти 10 кг наркотиков
Таможенники в аэропорту Домодедово нашли в багаже у 19-летнего иностранца почти 10 кг наркотиков. Мужчина прилетел из Бангкока транзитом через Дубай, сообщила пресс-служба таможни.
Мужчину остановили во время выборочного контроля. В его чемодане нашли две пластиковые банки с масками для волос и семь упаковок соусов для еды с «вязкими прозрачными жидкостями коричневого цвета», а также стеклянную банку массажного масла с прозрачной светло-желтой жидкостью. Выяснилось, что коричневые жидкости были маслом каннабиса, их общая масса превысила 9,3 кг. Жидкость светло-желтого цвета содержала наркотическое средство тетрагидроканнабинол общей массой 421,5 г.
Мужчина уверяет, что не знал о наркотиках. По его словам, его попросили перевезти чемодан за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). По этой статье предусмотрен срок до 20 лет со штрафом до 1 млн руб. или пожизненное лишение свободы.
В марте в Домодедово был задержан россиянин, прибывший из Индии с двумя рюкзаками наркотиков. Мужчина уверял, что не помнит, как запрещенные вещества оказались в его багаже.