Мужчину остановили во время выборочного контроля. В его чемодане нашли две пластиковые банки с масками для волос и семь упаковок соусов для еды с «вязкими прозрачными жидкостями коричневого цвета», а также стеклянную банку массажного масла с прозрачной светло-желтой жидкостью. Выяснилось, что коричневые жидкости были маслом каннабиса, их общая масса превысила 9,3 кг. Жидкость светло-желтого цвета содержала наркотическое средство тетрагидроканнабинол общей массой 421,5 г.