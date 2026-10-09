Достоверности добавят сомнений
Импортерам придется тщательнее обосновывать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров
09.10.2026, 21:16
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает дать таможенным органам ЕАЭС возможность запрашивать у импортеров обоснование таможенной стоимости ввозимых товаров, если ее размер относительно идентичных и однородных позиций будет различаться от декларанта к декларанту. Письменные пояснения придется подкреплять документами — например, перепиской с продавцами или аналитикой мировых цен. В ЕЭК считают, что такой подход позволит усовершенствовать контроль таможенной стоимости и даст предпринимателям больше возможностей для доказывания своей правоты. Впрочем, эксперты опасаются, что это может привести к тому, что контроль таможенной стоимости будет становиться проверкой экономической логики сделки.
Евразийская экономическая комиссия опубликовала проект решения, предполагающий расширение перечня признаков недостоверного определения таможенной стоимости (ТС). Речь идет о расчетной стоимости ввозимых товаров, которая используется для исчисления пошлин и налогов (включает в себя не только цену продукции, но и сопутствующие расходы до границы, в частности доставку, страховку, упаковку). По действующим правилам среди признаков ее занижения — противоречия между документами, более низкая цена продукции по сравнению с идентичными и однородными товарами. При их выявлении таможня вправе потребовать от импортера материалы, необходимые для проведения проверки: прайс-листы, пояснения об условиях предоставления скидки на товар, таможенные декларации и др. В случае расхождения данных в них ТС корректируется, а импортер доплачивает недостающие пошлины и налоги.
Согласно проекту ЕЭК, фактором риска также предлагается считать и расхождения самой таможенной стоимости относительно идентичных и однородных товаров, ввозимых разными импортерами на сопоставимых условиях. В этом случае у декларантов смогут затребовать обосновывающие эту разницу письменные пояснения, которые придется подтверждать документально — например, перепиской с продавцами ввозимых товаров, аналитикой мировых цен на такую продукцию, взятой из подтвержденных источников.
В ЕЭК “Ъ” сообщили, что «революции» проект не предполагает и не устанавливает для декларанта «каких-либо невыполнимых требований».
Пояснить, по каким критериям осуществлялся выбор поставщика или как анализировались рынок и цены на ввозимые товары, заверяют в комиссии, «не представляет особой сложности» — инициатива, напротив, даст предпринимателям дополнительный инструмент для объяснения различий в размере таможенной стоимости.
У участников рынка, впрочем, предложенные изменения вызывают некоторые опасения. По словам руководителя таможенно-логистического оператора КВТ Юлии Шленской, проект задает логику «презумпции недостоверности». В проекте, говорит она, не установлены четкие критерии и пределы применения новых требований, что создает неопределенность и «риски ?перегибов на местах». Более того, подчеркивает Юлия Шленская, документ исключает необходимость раскрытия таможней источников более высокой цены, а потому предпринимателю не на что будет ориентироваться при отстаивании своей позиции в суде.
Руководитель комитета по транспортной логистике «Деловой России», совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов считает, что с принятием проекта участники ВЭД смогут доказывать достоверность заявленной стоимости более «развернуто». При этом он допускает, что импортерам придется столкнуться с некоторыми трудностями.
Один и тот же товар (например, туалетная вода), поясняет Вадим Филатов, может относиться как к премиум-сегменту, так и к массмаркету, неверно определив этот сегмент, инспектор может решить, что стоимость товара занижена. Пока импортер будет доказывать обратное, добавляет он, груз будет простаивать на складе временного хранения, принося дополнительные издержки.
Партнер Б1 Вильгельмина Шавшина считает, что бизнес может столкнуться с дополнительной административной нагрузкой, но значительных изменений не ожидает. По словам члена правления Ассоциации таможенных юристов Оксаны Курочкиной, основанием для запроса пояснений, «вероятнее всего, станут любые выявленные расхождения, которые таможня сочтет существенными», хотя далеко не всегда они говорят о недобросовестности импортера. Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев относит к объективным причинам таких расхождений скидки, момент заключения сделки, условия оплаты, объем поставки.
«Главный практический риск состоит в том, что контроль ТС может все больше превращаться в проверку не только документов, но и экономической логики конкретной сделки»,— говорит Андрей Гусев. При этом, добавляет Оксана Курочкина, критериев достаточности доказательств проект не содержит, что оставляет таможне «пространство для разных подходов».