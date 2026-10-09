Достоверности добавят сомнений

Евразийская экономическая комиссия опубликовала проект решения, предполагающий расширение перечня признаков недостоверного определения таможенной стоимости (ТС). Речь идет о расчетной стоимости ввозимых товаров, которая используется для исчисления пошлин и налогов (включает в себя не только цену продукции, но и сопутствующие расходы до границы, в частности доставку, страховку, упаковку). По действующим правилам среди признаков ее занижения — противоречия между документами, более низкая цена продукции по сравнению с идентичными и однородными товарами. При их выявлении таможня вправе потребовать от импортера материалы, необходимые для проведения проверки: прайс-листы, пояснения об условиях предоставления скидки на товар, таможенные декларации и др. В случае расхождения данных в них ТС корректируется, а импортер доплачивает недостающие пошлины и налоги.