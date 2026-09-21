Тарифом по бездорожью

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, как проверять и чем подтверждать соответствие ввозимого товара той номенклатуре, которая дает право на льготу по пошлинам. Спор возник по поводу ввоза из Китая шин, заявленных для езды спецтехники по бездорожью. На импорт таких товаров предусмотрена льготная пошлина в 5% их стоимости. Но таможенники классифицировали продукцию как обычные шины для грузовых автомобилей, что повлекло доначисление ввозного сбора по ставке 10% и еще антидемпинговых пошлин в размере 32%. Арбитражные суды встали на сторону импортеров, но ВС счел право на льготу недоказанным в том числе потому, что китайские шины не соответствовали российскому ГОСТу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верховный суд рассмотрел два спора о правильности классификации ввозимых товаров. В 2023 году компании ООО «Брокер Экспресс» и ООО «Вэйт» импортировали в Россию китайские шины марок Copartner и Advance. Товары задекларировали как шины для строительной, горной и промышленной техники, не выезжающей на дороги общего пользования. Ставка ввозной пошлины на эту продукцию была льготной — 5%, а НДС — стандартные 20% (сейчас 22%). Антидемпинговая пошлина в этом случае не взималась, поскольку шины предназначались для спецтехники.

Позднее Владивостокская таможня проверила правильность классификации. У компании «Вэйт» ведомство запросило дополнительные документы и провело исследование образца. Таможенный эксперт заключил, что эти шины могут использоваться не только на спецтехнике, но и на обычных грузовых машинах. К похожим выводам таможня пришла и в деле «Брокер Экспресса», опираясь на экспертизу идентичных товаров другого импортера. Товары переклассифицировали просто на шины для грузовых машин, в связи с чем ставка ввозной пошлины выросла до 10%, а товар производителя Guizhou Tyre обложили еще и антидемпинговой пошлиной в 32,14%.

Назначение и безопасность

Компании оспорили акты таможни и одержали победу в арбитражных судах. Обычно классификация идет по определенному основному признаку товара, но у спорных шин одного такого признака не было. Так, по размерности и индексу нагрузки эти шины подходят обычным транспортным средствам для перевозки грузов по дорогам общего пользования. А по норме слойности, рисунку протектора, индексу скорости и заявленному предназначению спорные шины могут устанавливаться на технику, используемую «в строительстве, горном деле и лесозаготовках вне дорог общего пользования». Учитывая каталоги производителей, письма покупателей, характеристики и свойства спорных товаров, суды признали шины предназначенными для спецтехники.

Однако таможня добилась передачи дела в экономколлегию ВС, которая поддержала доводы ведомства. ВС указал, что для подтверждения классификации шин для спецтехники и езды по бездорожью нужно подтвердить их соответствие этой категории. Для этого учитываются характеристики товара, включая состав, функциональные особенности и назначение. Ключевой критерий для определения назначения — соответствие установленным стандартам, в том числе для соблюдения требований безопасности, пояснила коллегия судей.

9,94 миллиарда рублей доначислено таможенниками в результате переклассификации ввезенных товаров, по данным ФТС за 2025 год

Техрегламента ЕАЭС на заявленную импортером позицию нет, но есть российский ГОСТ «Шины и ободья для строительных машин» (идентичный международному стандарту ИСО). Но ввезенные шины не соответствуют типовым размерам и требованиям этого ГОСТа. В споре с «Вэйт» дополнительным камнем преткновения стал сертификат соответствия, по которому товары отнесены к шинам для грузовых автомобилей и прицепов, автобусов и троллейбусов, что позволяло компании продавать их в РФ в таком качестве. По мнению ВС, такая универсальность противоречит принципу адресности льгот. В итоге решения таможни и доначисления пошлин признали законными.

В ФТС РФ “Ъ” сообщили, что ВС оценил обстоятельства дела и доводы сторон с учетом ГОСТа и целей таможенного регулирования.

Там уточнили, что для исключения рисков доначисления пошлин импортер может обратиться за госуслугой предварительного решения о классификации.

Ловушка стандартов

Число таможенных споров по классификации товаров растет с каждым годом и уже сравнимо с числом тяжб по таможенной стоимости, говорит партнер «Пепеляев Групп» Александр Косов. Евразийская экономическая комиссия ввела антидемпинговые пошлины на товары из ряда стран, в том числе из Китая, кроме того, Россия повысила пошлины для товаров из недружественных государств. Ситуацию обостряет и то, что Китай остается главным торговым партнером России, добавляет управляющий партнер юрфирмы «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский. По статистике ФТС РФ, за 2024 год после переклассификации товаров ведомство доначислило 8,52 млрд руб., а в 2025 году — уже 9,94 млрд руб., указывает партнер юрфирмы a.t.Legal Андрей Торянников. При этом число решений о классификации снизилось с 45,5 тыс. до 37,4 тыс. в те же годы, что говорит об увеличении сумм в отдельных спорах, добавляет советник Denuo Сергей Васильев.

В тяжбах решающее значение имеют объективные характеристики товара, указывает партнер Orchards Алексей Станкевич. По его словам, именно таможня обязана доказать, что товар обладает свойствами для отнесения его к другой позиции. Но здесь ВС переложил бремя доказывания на импортеров, ссылаясь на «принцип адресности тарифных льгот и мер защиты внутреннего рынка», отмечает Сергей Васильев.

По его мнению, компания «Вэйт» попала в «сертификационную ловушку» — ее собственное свидетельство сыграло против применения льготного кода. Впрочем, по Таможенному кодексу ЕАЭС сертификат соответствия не является бесспорным доказательством правильности кода товара, уточняет господин Косов. Он не согласен и с приданием ГОСТу обязательной силы, так как закон о стандартизации в РФ устанавливает добровольность применения таких документов.

Главное, по словам Андрея Торянникова, то, что ВС привязал пониженную ставку к объективно доказанному назначению товара и соблюдению стандартов. Это грозит проблемами любым импортерам товаров, подпадающих под антидемпинговые пошлины, предупреждает Сергей Васильев.

Ян Назаренко, Анна Занина