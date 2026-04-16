Таможня берет добро

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой к Вячеславу Романовскому, который, поруководив подразделениями ФТС в пяти регионах России, стал обладателем активов, оцениваемых в полмиллиарда рублей, в том числе двух фитнес-центров и целого парка иномарок. Все это теперь будет обращено в доход государства.

Вячеслав Романовский (2024 год)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вячеслав Романовский (2024 год)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Генпрокуратура, обращаясь в Зеленоградский суд Москвы с иском, указала, что Вячеслав Романовский служил в таможенных органах с 1993 по 2025 год. С 1998 года он находился на руководящих должностях в ФТС, последовательно возглавляя Карачаево-Черкесскую, Ставропольскую, Воронежскую, Смоленскую и Московскую областную таможни.

В период с 2000 по 2025 год ответчиком и его супругой был получен официальный доход в сумме всего 39 млн руб., с которого уплачен налог в размере 13%.

Коррупционный же доход, установила Генпрокуратура, позволил таможеннику создать в Ставрополе бизнес-группу под фирменным наименованием Fresh Fit & Spa.

Для первого фитнес-центра он за 20 млн руб. приобрел помещения коммерческого назначения, расположенные в доме №160а на улице Дзержинского Ставрополя, спортивное оборудование, инвентарь и тренажеры. Во второй центр, на улице Ленина, 244/2, вложил около 32 млн руб. Бизнес был оформлен на жену таможенника, а потом и на его детей, имевших статус ИП.

Генпрокуратура считает, что полученная ответчиками прибыль от деятельности спортивных комплексов не может быть признана законной, так как является производной от использования активов, приобретенных в результате нарушения господином Романовским антикоррупционных стандартов. Незаконный доход был вложен в приобретение личного имущества, включая дорогостоящую недвижимость, автомобили, и развитие предпринимательской деятельности, что «повлекло приумножение и легализацию изначально полученных коррупционным путем активов». При этом фиктивные владельцы не имели финансовой возможности приобрести регистрируемые на них объекты, так как в указанный период осуществляли расходы, связанные с покупкой иного имущества (движимого и недвижимого), предметов быта, гардероба, обслуживанием жилых помещений и транспортных средств, что исключало возможность накопления и аккумулирования ими денежных средств, считает надзор.

Сам глава семейства, если судить по его декларациям, жил довольно скромно, позволив себе официально приобрести лишь в 2025 году автомобиль BYD Han 2024 года выпуска стоимостью 4 млн руб. При этом на супругу зарегистрировал дом площадью 304 кв. м с земельным участком в Ставрополе. Впоследствии его снесли, построив новый за 10 млн руб. Ей же достались три квартиры, целый ряд нежилых помещений в Ставрополе, а также автомобиль BMW X4 xDrive30D. На дочь он оформил автомобиль BMW X4 xDrive30D, а на ее супруга — несколько земельных участков, а также автомобили Volkswagen Passat, Skoda Superb и Citroеn C4. Сын таможенника стал обладателем Toyota Camry, Mercedes-Benz S400, BMW 520D xDrive и Tesla Model Y. Ему же купили квартиру площадью 120 «квадратов», машино-место и проч.

Всего, по подсчетам надзорного ведомства, за более чем пятнадцатилетний период таможенно-предпринимательской деятельности господина Романовского его семья приобрела 56 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 500 млн руб.

Активы семьи, включая фитнес-центры, по требованию Генпрокуратуры подлежат аресту и передаче в доход государства. Обращены в казну, как следует из иска, должны быть даже спортивный инвентарь, веб-сайт и доменное имя центров. За проданное имущество с ответчиков планируется взыскать более 85 млн руб.

Николай Сергеев