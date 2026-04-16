Госдума установила пломбу

Госдума 15 апреля одобрила блок правительственных документов об усилении контроля за ввозом товаров в РФ. В первом чтении принят законопроект об отслеживании импортируемых грузов с помощью устанавливаемых на транспорт навигационных пломб. Кроме того, сразу во втором и третьем чтениях проголосованы принятые лишь накануне в первом законопроекты о введении с 1 июня в пилотном режиме системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Скорость принятия этих проектов получилась максимально возможной — позже в этот же день их одобрил и Совет федерации.

Подготовленный Минтрансом и принятый Госдумой в первом чтении законопроект об отслеживании ввезенных в РФ грузов с помощью навигационных пломб касается перевозок импортных товаров автомобильным и железнодорожным транспортом. Дата его вступления в силу — 1 марта 2027 года.

Навигационные пломбы — это электронные устройства, содержащие данные о товарах, маршруте, транспортных документах и прочие сведения. Они крепятся на транспортные отсеки с грузом и активируются, после чего перевозку можно отслеживать в онлайн-режиме и оперативно узнавать о возникновении нештатных ситуаций. Например, о несанкционированном вскрытии отсека с товаром.

Принятый проект наделяет правительство полномочиями определять порядок и случаи применения таких устройств, а также перечень и категории отслеживаемых товаров.

Все детали позже будут прописаны в подзаконных актах (см. “Ъ” от 6 марта). Пока же законопроект устанавливает, что пломбы должны сопровождать все отсеки и контейнеры с товаром; что крепит и снимает пломбы исключительно представитель уполномоченного оператора пломбирования (либо присутствует при этом процессе). Наложение пломб производится за пределами РФ либо в пунктах пропуска через госграницу. Оплата услуг оператора ложится на отправителя, экспедитора, перевозчика или получателя товаров.

Как пояснил депутатам замминистра транспорта Дмитрий Зверев, законопроектом в национальное правовое поле внедряется уже опробованная практика отслеживания перевозок на территории ЕАЭС. По союзному соглашению такими пломбами сейчас сопровождается таможенный транзит товаров. Поэтому, подчеркнул господин Зверев, эффективность механизма уже доказана: отмечено снижение доли нелегальных перевозок и контрафакта, поступающего на внутренний рынок РФ. За первое полугодие 2025-го доля нелегальных перевозок табачной продукции снизилась на 15%.

Зампред комитета Госдумы по транспорту Анатолий Лесун отметил, что принятие норм станет продолжением работы по цифровизации логистических процессов и позволит повысить прозрачность перевозок. Как выяснилось, у комитета остались возражения по законопроекту, касающиеся положения об уполномоченном операторе пломбирования. Определить организацию, которой присвоят такой статус, должно правительство. Однако в законопроекте прямо говорится о том, что сделать это оно должно в соответствии с наднациональным регулированием, по которому отслеживанием перевозок в каждой стране ЕАЭС занимается национальный оператор. В РФ им является Центр развития цифровых платформ.

При рассмотрении документа на правительственной комиссии Минэкономики указало на возникающие «риски монополистической деятельности».

В законопроекте ничего не говорится о госрегулировании тарифов на услуги этого единственного оператора и о контроле за его деятельностью, подчеркнул господин Лесун, отметив, что эти замечания следует учесть ко второму чтению.

В этот же день Госдума завершила одобрение еще двух документов, нацеленных на усиление контроля за импортом: подготовленные Минфином законопроекты о системе подтверждения ожидания товаров прошли второе и третье чтения и были одобрены Советом федерации. Их рассмотрели в ускоренном порядке сразу же после первого чтения, которое состоялось накануне (см. “Ъ” от 14 апреля). Такая спешка обусловлена задержкой пилотного запуска СПОТ — он должен был стартовать 1 апреля, теперь тестирование системы намечено на 1 мая. В промышленных масштабах система заработает 1 июня.

Накануне замглавы Минфина Алексей Сазанов анонсировал запуск разъяснительной кампании для бизнеса об особенностях работы СПОТ. Работа началась незамедлительно — 15 апреля вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий реализацию плана по «обелению» экономики, обсудил с представителями деловых объединений («Опора России», «Деловая России», РСПП и ТПП) готовность бизнеса к внедрению СПОТ. После встречи было сообщено, что в скором времени будет создана «дорожная карта» по запуску системы, сервисы которой могут быть доработаны с учетом обратной связи от бизнеса.

Полина Попова