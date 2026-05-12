Российская таможня не подтвердила пропажу фур с пчелами из Узбекистана

Информация о пропаже в России грузовиков с пчелами из Узбекистана не соответствует действительности, сообщила Челябинская таможня. По ее данным, работающая в сфере пчеловодства компания в апреле планировала ввезти в ЕАЭС два грузовика с этими насекомыми. Однако после проверок фурам запретили въезд, и для вывоза пчел компания оформила процедуру реэкспорта.

Информация о якобы пропаже фур с пчелами появилась в Telegram-каналах. Shot писал, что два большегруза с насекомыми из Узбекистана въехали через пункт пропуска в Челябинской области, но водители не доставили пчел в карантинную зону. Из-за этого в соседней Оренбургской области проходят проверки.

На таможне подтвердили, что фуры въехали через МАПП «Бугристое» в Троицком районе Челябинской области. После проверки документов Россельхознадзор запретил проезд первой фуры на территорию России. Второй большегруз 19 апреля прибыл на Троицкий таможенный пост, но ввоз пчел также был запрещен. По версии таможни, даже после предоставления новых документов пчеловодческая компания не прошла проверку.

Для вывоза пчелопакетов с территории ЕАЭС компания оформила процедуру реэкспорта. «Транспортное средство с пчелами 2 мая 2026 года прибыло на таможенный пост Атамекен Республики Казахстан, расположенный на границе с Республикой Узбекистан, на котором таможенный транзит был завершен»,— уточнили таможенники (цитата по «РИА Новости»).

Подробности — в материале «Ъ FM» «Пчелиный след пропал на границе».