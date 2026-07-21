Россиянка пыталась ввезти из Дубая украшения люксовых брендов на 36 млн рублей

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных изделий и аксессуаров на сумму около 36 млн руб. Незадекларированные товары обнаружили у прилетевшей из Дубая 46-летней россиянки, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФТС России Фото: ФТС России

Женщину остановили в VIP-зале на «зеленом» коридоре во время выборочного контроля. В ее ручной клади и багаже нашли десятки украшений, обувь и аксессуары брендов Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels, Graff, Tiffany & Co., Chanel, Dior и других.

Как пояснила пассажирка, все предметы являются ее личными, а с таможенными правилами она не была знакома. Экспертиза подтвердила подлинность изделий: они изготовлены из золота 750 пробы и платины 950 пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров и берилла.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. руб. Пассажирка полностью признала вину, после чего уплатила 9 млн руб. таможенных платежей и перечислила в бюджет более 18 млн руб. в счёт возмещения ущерба. После этого уголовное дело было прекращено.