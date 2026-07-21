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Россиянка пыталась ввезти из Дубая украшения люксовых брендов на 36 млн рублей

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных изделий и аксессуаров на сумму около 36 млн руб. Незадекларированные товары обнаружили у прилетевшей из Дубая 46-летней россиянки, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Фото: ФТС России

Фото: ФТС России

Женщину остановили в VIP-зале на «зеленом» коридоре во время выборочного контроля. В ее ручной клади и багаже нашли десятки украшений, обувь и аксессуары брендов Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels, Graff, Tiffany & Co., Chanel, Dior и других.

Как пояснила пассажирка, все предметы являются ее личными, а с таможенными правилами она не была знакома. Экспертиза подтвердила подлинность изделий: они изготовлены из золота 750 пробы и платины 950 пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров и берилла.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. руб. Пассажирка полностью признала вину, после чего уплатила 9 млн руб. таможенных платежей и перечислила в бюджет более 18 млн руб. в счёт возмещения ущерба. После этого уголовное дело было прекращено.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Попытки незаконного ввоза ювелирных изделий дорогих брендов, подобных описанной новости, являются распространенным нарушением таможенных правил. За последние два года подобные случаи неоднократно фиксировались в различных аэропортах России. Например, в ноябре 2025 года в аэропорту Минвод у пассажирки из Дубая изъяли ювелирные изделия стоимостью более 1 млн рублей, а в октябре 2025 года в Домодедово у гражданина России обнаружили браслеты Cartier на 2,4 млн рублей, также ввезенные из Кувейта.

В сентябре 2025 года в аэропорту Казани была задержана жительница республики, пытавшаяся провезти незадекларированные украшения из ОАЭ на сумму более 2 млн рублей. В июне 2025 года в аэропорту Сочи у россиянки, прилетевшей из Дубая, изъяли ювелирные изделия на 32 млн рублей, в том числе украшения Cartier, BVLGARI и HERMES, а в сентябре 2025 года также в Сочи были изъяты украшения Cartier, BVLGARI, CHANEL и Van Cleef на сумму более 1,8 млн рублей. Во всех этих случаях возбуждались уголовные дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

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