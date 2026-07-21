Россиянка пыталась ввезти из Дубая украшения люксовых брендов на 36 млн рублей
В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных изделий и аксессуаров на сумму около 36 млн руб. Незадекларированные товары обнаружили у прилетевшей из Дубая 46-летней россиянки, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Фото: ФТС России
Женщину остановили в VIP-зале на «зеленом» коридоре во время выборочного контроля. В ее ручной клади и багаже нашли десятки украшений, обувь и аксессуары брендов Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels, Graff, Tiffany & Co., Chanel, Dior и других.
Как пояснила пассажирка, все предметы являются ее личными, а с таможенными правилами она не была знакома. Экспертиза подтвердила подлинность изделий: они изготовлены из золота 750 пробы и платины 950 пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров и берилла.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. руб. Пассажирка полностью признала вину, после чего уплатила 9 млн руб. таможенных платежей и перечислила в бюджет более 18 млн руб. в счёт возмещения ущерба. После этого уголовное дело было прекращено.
Попытки незаконного ввоза ювелирных изделий дорогих брендов, подобных описанной новости, являются распространенным нарушением таможенных правил. За последние два года подобные случаи неоднократно фиксировались в различных аэропортах России. Например, в ноябре 2025 года в аэропорту Минвод у пассажирки из Дубая изъяли ювелирные изделия стоимостью более 1 млн рублей, а в октябре 2025 года в Домодедово у гражданина России обнаружили браслеты Cartier на 2,4 млн рублей, также ввезенные из Кувейта.
В сентябре 2025 года в аэропорту Казани была задержана жительница республики, пытавшаяся провезти незадекларированные украшения из ОАЭ на сумму более 2 млн рублей. В июне 2025 года в аэропорту Сочи у россиянки, прилетевшей из Дубая, изъяли ювелирные изделия на 32 млн рублей, в том числе украшения Cartier, BVLGARI и HERMES, а в сентябре 2025 года также в Сочи были изъяты украшения Cartier, BVLGARI, CHANEL и Van Cleef на сумму более 1,8 млн рублей. Во всех этих случаях возбуждались уголовные дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров.