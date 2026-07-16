Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Уссурийская таможня пресекла вывоз старинных японских монет

Уссурийские таможенники предотвратили незаконный вывоз монет Японской империи. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным ведомства, старинные монеты нашли у 20-летнего иностранца.

Иностранец пересекал границу через пункт Пограничный на автобусе вместе с туристической группой. Он попытался скрыть от таможенного контроля четыре монеты номиналом 1 сен образца 1874, 1877, 1881, 1887 годов. Их отчеканили в период правления императора Мэйдзи.

Пассажир объяснил таможенникам, что купил эти монеты для себя как сувениры в музее Владивостока и не знал о правилах вывоза культурных ценностей. Товары у мужчины изъяли. Возбуждено два административных дела по статьям о недекларировании товара (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и статье о несоблюдении установленных запретов на вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ).

Составлено ИИ-Ассистентъ

Подобные случаи незаконного вывоза культурных ценностей через границу регулярно пресекаются российскими таможенными органами. Например, за последние два года были зафиксированы попытки вывоза монеты XVIII века в Монголию через Красноярскую таможню, партии раритетных монет и марок через Кингисеппскую таможню на российско-эстонской границе, а также старинной монеты (один доллар США 1884 года чеканки) из Ростова-на-Дону в Ташкент. Все эти предметы были признаны культурными ценностями и требовали разрешительных документов Министерства культуры России для вывоза.

В целом, таможня борется с незаконным перемещением самых разнообразных культурных ценностей. В одном случае, Владивостокская таможня изъяла незадекларированную литографию живописца Олега Толстого, которую пытались ввезти из Японии, а в другом — на границе с Грузией пресекли попытку провоза 47 предметов антиквариата, включая холодное оружие XIX–XX веков, общей стоимостью 2 млн рублей. Приволжское таможенное управление также сообщало о задержании иностранного студента, который пытался вывезти в Китай 65 советских орденов и медалей времен ВОВ общей стоимостью 1,2 млн рублей. За такие нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, в том числе по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд