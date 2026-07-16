Уссурийская таможня пресекла вывоз старинных японских монет
Уссурийские таможенники предотвратили незаконный вывоз монет Японской империи. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным ведомства, старинные монеты нашли у 20-летнего иностранца.
Иностранец пересекал границу через пункт Пограничный на автобусе вместе с туристической группой. Он попытался скрыть от таможенного контроля четыре монеты номиналом 1 сен образца 1874, 1877, 1881, 1887 годов. Их отчеканили в период правления императора Мэйдзи.
Пассажир объяснил таможенникам, что купил эти монеты для себя как сувениры в музее Владивостока и не знал о правилах вывоза культурных ценностей. Товары у мужчины изъяли. Возбуждено два административных дела по статьям о недекларировании товара (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и статье о несоблюдении установленных запретов на вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ).
Подобные случаи незаконного вывоза культурных ценностей через границу регулярно пресекаются российскими таможенными органами. Например, за последние два года были зафиксированы попытки вывоза монеты XVIII века в Монголию через Красноярскую таможню, партии раритетных монет и марок через Кингисеппскую таможню на российско-эстонской границе, а также старинной монеты (один доллар США 1884 года чеканки) из Ростова-на-Дону в Ташкент. Все эти предметы были признаны культурными ценностями и требовали разрешительных документов Министерства культуры России для вывоза.
В целом, таможня борется с незаконным перемещением самых разнообразных культурных ценностей. В одном случае, Владивостокская таможня изъяла незадекларированную литографию живописца Олега Толстого, которую пытались ввезти из Японии, а в другом — на границе с Грузией пресекли попытку провоза 47 предметов антиквариата, включая холодное оружие XIX–XX веков, общей стоимостью 2 млн рублей. Приволжское таможенное управление также сообщало о задержании иностранного студента, который пытался вывезти в Китай 65 советских орденов и медалей времен ВОВ общей стоимостью 1,2 млн рублей. За такие нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, в том числе по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда».