Уссурийская таможня пресекла вывоз старинных японских монет

Уссурийские таможенники предотвратили незаконный вывоз монет Японской империи. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным ведомства, старинные монеты нашли у 20-летнего иностранца.

Иностранец пересекал границу через пункт Пограничный на автобусе вместе с туристической группой. Он попытался скрыть от таможенного контроля четыре монеты номиналом 1 сен образца 1874, 1877, 1881, 1887 годов. Их отчеканили в период правления императора Мэйдзи.

Пассажир объяснил таможенникам, что купил эти монеты для себя как сувениры в музее Владивостока и не знал о правилах вывоза культурных ценностей. Товары у мужчины изъяли. Возбуждено два административных дела по статьям о недекларировании товара (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и статье о несоблюдении установленных запретов на вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ).