Путин сообщил о планах передать ВМФ пять ракетоносцев до 2030 года
«Севмаш» продолжает строительство атомных подводных лодок, до 2030 года военно-морскому флоту России будет передано пять ракетоносцев. Из них три — атомные подлодки проекта «Ясень-М». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь».
«Мы намерены и дальше развивать, совершенствовать Военно-морской флот, в том числе подводные силы. Так, в соответствии с планами "Севмаш" продолжает строительство атомных подводных лодок разных типов. До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три — проекта "Ясень-М"»,— сказал господин Путин.
Президент отметил, что подлодки типа «Ясень-М» способны применять все типы крылатых ракет морского базирования. По его словам, Россия — одна из немногих стран мира, которая способна строить такие атомные подводные лодки.
Сегодня Владимир Путин прибыл в Северодвинск. Кроме участия в церемонии, президент планирует провести совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок военно-морского флота. Он также встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.