«Мы намерены и дальше развивать, совершенствовать Военно-морской флот, в том числе подводные силы. Так, в соответствии с планами "Севмаш" продолжает строительство атомных подводных лодок разных типов. До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три — проекта "Ясень-М"»,— сказал господин Путин.