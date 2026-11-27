Суд в Хорватии отменил выдачу ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Высший уголовный суд Хорватии отменил решение об экстрадиции в Германию Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщила представляющая его интересы юридическая фирма в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Владимира Журавлева задержали в Хорватии по запросу Германии и поместили под стражу 19 августа. Немецкие правоохранительные органы считают его одним из главных участников операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» 26 сентября 2022 года.
По версии немецкого следствия, Владимир Журавлев входил в состав группы из нескольких военных, глубоководных водолазов и специалиста по взрывчатым веществам, которой руководил действующий сотрудник ВСУ Сергей Кузнецов. Его обвиняют по трем уголовным статьям: диверсия, организация взрыва с использованием опасных веществ и нанесение умышленного ущерба критической инфраструктуре. В случае если он будет признан виновным, ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.