По версии немецкого следствия, Владимир Журавлев входил в состав группы из нескольких военных, глубоководных водолазов и специалиста по взрывчатым веществам, которой руководил действующий сотрудник ВСУ Сергей Кузнецов. Его обвиняют по трем уголовным статьям: диверсия, организация взрыва с использованием опасных веществ и нанесение умышленного ущерба критической инфраструктуре. В случае если он будет признан виновным, ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.