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12:03
В МИД РФ оценили вероятность удара США по Ирану
14:52
РПЦ предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь
13:56
«Левада-центр»: россияне стали лучше относиться к Украине
11:15
Совет федерации одобрил приостановку участия России в Договоре о РСМД
12:11
Законопроект о запрете применять статью об ОПС к предпринимателям вернули автору
14:43
Беглов попросил СКР проверить сообщения о фальсификации подписей в свою поддержку
14:24
В Хакасии суд прекратил дело об оскорблении власти
14:21
В Госдуму внесен законопроект о приравнивании дагестанских ополченцев к ветеранам
14:10
С обвиняемого в организации беспорядков лидера оппозиции Грузии сняли неприкосновенность
13:26
Директор Лимнологического института предупредил об опасности заражения воды на мелководье Байкала
13:19
Одного из лидеров оппозиции Египта арестовали по обвинению в подготовке свержения правительства
13:07
Принятие итогового документа после переговоров Путина и Трампа не планируется
13:06
Кремль проанализирует результаты опроса об отношении к пыткам
12:57
Сан-Франциско первым в США ввел запрет на продажу электронных сигарет
12:49
Правительство России продлило продэмбарго до 2020 года
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(обновлено: 26.06.2019)
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Эксперты признали всплеск заболеваемости и в России
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Грузию атаковал «свиной грипп»
Уже зафиксировано 11 случаев летального исхода
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Индейка подхватила грипп
Вирус выявлен среди поголовья «Дамате» и «Черкизово»
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Академик РАН Виктор Малеев рассказал Елене Бабичевой, чем не порадовало нынешнее лето
Вирус совпал с вакциной
У большинства заболевших гриппом в России выявлен «гонконгский штамм»
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Руководство Дагестана выступило за введение кризисного государственного управления в «Махачкалаводоканале»
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Глоток беды
Москва нашла виновных в отравлении Махачкалы
Махачкала перешла на режим гиперхлорирования
Минздрав Дагестана обнародовал новые данные о вспышке кишечной инфекции
1
Около 500 человек отравились в Махачкале питьевой водой
Власти советуют пить только кипяченую и бутилированную жидкость
Прокуратура требует от властей похоронить лошадь по всем нормам
В Забайкальском крае обнаружен скотомогильник с сибирской язвой без опознавательных знаков
Жаркое лето 2016-го
Аномально высокая температура спровоцировала вспышку сибирской язвы на Ямале. Елена Кудрявцева, Кирилл Журенков, Мария Сотскова — о летних угрозах и их скрытых причинах
Военные и полиция ищут следы сибирской язвы
Министр здравоохранения провела совещание в Салехарде
Мальчик из семьи оленеводов умер от сибирской язвы
В ЯНАО борьбу с инфекцией ведут силы Минобороны и МЧС
Эпидемиологи обработают российские субтропики
В России выявлено 63 вида комаров, способных переносить вирус Зика
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Специалисты ВОЗ призывают к осторожности
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия