ВОЗ выразила беспокойство из-за роста заражений супербактерией в ЕС
В Евросоюзе за 2025 год зарегистрировали на 72% больше инфекций кровотока, вызванных устойчивой к карбапенемам бактерией Klebsiella pneumoniae, чем за 2019-й. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Карбапенемы — мощные антибиотики, которые обычно применяют в самых тяжелых случаях.
«Эти цифры вызывают беспокойство из-за наблюдаемой динамики»,— заявили в ВОЗ (цитата по «РИА Новости»). Организация напомнила о цели ЕС: к 2030 году устойчивость этой супербактерии к карбапенемам должна снизиться на 5% относительно нынешнего уровня.
В Европейском регионе ВОЗ данные предоставили 43 страны. В десяти из них устойчивость к карбапенемам обнаружили как минимум у половины выявленных бактерий этого вида. Преимущественно это страны юга и востока региона. При этом в других государствах показатель не достигает 1%.