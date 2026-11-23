В Европейском регионе ВОЗ данные предоставили 43 страны. В десяти из них устойчивость к карбапенемам обнаружили как минимум у половины выявленных бактерий этого вида. Преимущественно это страны юга и востока региона. При этом в других государствах показатель не достигает 1%.