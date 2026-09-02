Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа

Летом в северном и южном полушариях наблюдались серьезные эпидемиологические осложнения по гриппу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в Россию придут геноварианты штаммов гриппа, против которых у населения нет иммунитета.

По данным Роспотребнадзора, на южноамериканском континенте наблюдался подъем заболеваемости гриппом A(H3N2), а в азиатской части мира — гриппом A(H1N1) «с пандемический потенциалом 2009 года». «Это говорит о том, что к нам могут прийти, и, скорее всего, придут, оба варианта гриппа, притом эти оба варианта, сменившихся штамм, и в котором, скорее всего, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет»,— пояснила госпожа Попова (цитата по ТАСС).

В июле глава Роспотребнадзора подписала постановление о профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 на сезон 2026–2027 годов. Документ предусматривает проведение осенней прививочной кампании с охватом до 60% населения и не менее 75% граждан из групп риска. Состав вакцины против гриппа обновили по всем трем штаммам.