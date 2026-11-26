Число случаев заражения Эболой в ДР Конго превысило 12 тысяч
Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) обновило данные об эпидемии лихорадки Эбола в этой стране. Как передает агентство AP со ссылкой на министерство, с момента начала вспышки заболевания весной этого года подтверждено уже 12 тыс. случаев. Почти половина — 5,9 тыс. человек — погибли.
Вспышка стала самой смертоносной из 17 зарегистрированных в ДРК. По числу жертв она имеет все шансы превзойти эпидемию в Западной Африке 2014–2016 годов, которая унесла жизни 11 тыс. человек.
Ситуация, подчеркивают медики, усугубляется продолжающимися вооруженными столкновениями между правительственной армией и различными группировками. Регулярны и случаи нападения местных жителей на медицинские учреждения, в которых оказывают помощь заболевшим. В этих условиях врачи не могут нормально работать, выявлять заболевших, оказывать им помощь.
На прошлой неделе группе врачей и сотрудников Всемирной организации здравоохранения пришлось провести несколько суток, забаррикадировавшись в здании больницы в провинции Итури, поскольку местность оказалась под перекрестным огнем. Об этом сообщил генсек ООН Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив, что с января этого года на объекты здравоохранения в ДРК было совершено более 87 вооруженных нападений.