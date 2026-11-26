Ситуация, подчеркивают медики, усугубляется продолжающимися вооруженными столкновениями между правительственной армией и различными группировками. Регулярны и случаи нападения местных жителей на медицинские учреждения, в которых оказывают помощь заболевшим. В этих условиях врачи не могут нормально работать, выявлять заболевших, оказывать им помощь.