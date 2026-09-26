Глава Роспотребнадзора назвала эпидемиологическую ситуацию в мире напряженной

Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для минимизации эпидемических рисков в России, заявила глава ведомства Анна Попова. Она назвала эпидемиологическую ситуацию в мире напряженной.

По словам госпожи Поповой, Роспотребнадзор обеспечивает «очень плотный контроль» на госгранице и контролирует завоз инфекционных болезней в страну. «В мире неспокойно, эпидемиологическая ситуация в разных странах разная и есть большое количество стран, где она напряженная»,— сказала она в интервью «РИА Новости».

На этой неделе Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Эксперты объясняют рост возвращением людей в коллективы после отпусков. В этом сезоне состав российских вакцин полностью обновили по рекомендациям ВОЗ, заменив все три штамма. Власти планируют привить до 60% населения.

Подробности — в материале «Ъ» «Сезон простуд объявляется открытым».