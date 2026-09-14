На границе России усилили санитарный контроль из-за Эболы
На границе России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну Эболы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как сказала госпожа Попова в интервью «РИА Новости», специалисты ведомства вместе с Пограничной службой проверяют всех граждан, прибывающих в Россию. Проверки также касаются транзитных направлений из эпидемиологически неблагополучных регионов.
При обнаружении у пассажиров симптомов ухудшения здоровья их незамедлительно госпитализируют, добавила она. «Вся эта система работает для того, чтобы у нас не было никаких рисков»,— добавила глава Роспотребнадзора.
В мае власти ДР Конго объявили о вспышке Эболы в стране. Вспышка вызвана вирусом Бундибугио, против которого нет вакцины или одобренного лечения. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что распространение болезни могло начаться еще в феврале. По данным на конец августа, вирусом заразились 5,6 тыс. человек, из которых 2,7 тыс. погибли.
Смысл усиления контроля — выявить возможный завоз на этапе, когда у прибывающего появляются признаки заболевания, и затем подтвердить или исключить инфекцию диагностикой. Инкубационный период Эболы может длиться от 2 до 21 дня, а первые проявления — высокая температура, слабость, мышечные боли, фарингит и кашель — похожи на грипп или дизентерию; затем возможны диарея и рвота. Поэтому сама проверка симптомов не заменяет лабораторного подтверждения.
Для диагностики специалисты Роспотребнадзора разработали тест-систему для варианта вируса Бундибугио, и ее производство уже запущено. При этом по состоянию на 27 мая 2026 года завозных случаев лихорадки в России не фиксировали, а ведомство оценивало риск завоза как низкий — то есть контроль действует как мера раннего обнаружения, а не как реакция на выявленную передачу инфекции внутри страны.