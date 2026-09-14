На границе России усилили санитарный контроль из-за Эболы

На границе России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну Эболы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как сказала госпожа Попова в интервью «РИА Новости», специалисты ведомства вместе с Пограничной службой проверяют всех граждан, прибывающих в Россию. Проверки также касаются транзитных направлений из эпидемиологически неблагополучных регионов.

При обнаружении у пассажиров симптомов ухудшения здоровья их незамедлительно госпитализируют, добавила она. «Вся эта система работает для того, чтобы у нас не было никаких рисков»,— добавила глава Роспотребнадзора.

В мае власти ДР Конго объявили о вспышке Эболы в стране. Вспышка вызвана вирусом Бундибугио, против которого нет вакцины или одобренного лечения. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что распространение болезни могло начаться еще в феврале. По данным на конец августа, вирусом заразились 5,6 тыс. человек, из которых 2,7 тыс. погибли.