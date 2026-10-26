В поселке Майна в Хакасии выявили псевдочуму птиц

«Вирус очень заразный, он вызывает массовый падеж и наносит серьезный ущерб хозяйствам»,— предупредил господин Молодняков. По его словам, заболевшая птица становится вялой, отказывается от корма и воды, хрипит и тяжело дышит. У нее может течь слизь из клюва и носа, отекают голова, шея или глаза, падает яйценоскость, бывают параличи и судороги. Мэр призвал прививать птицу, держать кур и уток взаперти, не допускать их контакта с голубями, воробьями и чайками и сообщать ветеринарам о болезни или гибели птицы.