В Бангладеш погибли 999 человек от самой масштабной в мире вспышки кори

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, Бангладеш столкнулся с крупнейшей в мире за всю историю наблюдений в стране вспышкой кори. С марта 2026 года в республике зарегистрировали 999 летальных исходов, связанных с инфекцией (из которых 100 подтверждены лабораторно). Больницы страны переполнены, передает Reuters.

По данным Министерства здравоохранения Бангладеш, с начала вспышки зафиксировано более 166 тыс. подозрений на корь, при этом 19,8 тыс. случаев подтверждены лабораторно. На лечение в стационары попали свыше 146 тыс. пациентов. Около 80% заболевших на ранних этапах составили дети в возрасте до пяти лет.

Ситуацию усугубляет двойная нагрузка на систему здравоохранения: параллельно в стране бушует лихорадка денге. С начала года с этим диагнозом госпитализированы более 45 тыс. человек, а суточный число госпитализаций (1571 человек за день) достигло годового максимума. В больницах не хватает коек и базовых медикаментов, включая педиатрический физраствор.

Эпидемия стала следствием массового срыва плановой вакцинации в 2024 и 2025 годах. Проблемы с закупками и логистикой медикаментов возникли из-за политического кризиса и смены власти — летом 2024 года после кровопролитных протестов в отставку ушла премьер-министр Шейх Хасина, а сформированное временное правительство изменило политику госзакупок и отменило национальные прививочные кампании.

Влад Никифоров