Число зараженных Эболой в ДР Конго превысило 10 тыс. человек
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 10 060 человек. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. По данным властей ДРК, с начала эпидемии от лихорадки уже погибло более 4,8 тыс. человек.
Вспышка началась в мае и уже стала самой быстро распространяющейся в истории. Из-за этого растут и опасения, что болезнь выйдет за пределы страны. Ранее в этом месяце уже сообщалось о единичных случаях заражения в Кении и Нигерии.