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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

Число зараженных Эболой в ДР Конго превысило 10 тыс. человек

Число случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 10 060 человек. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. По данным властей ДРК, с начала эпидемии от лихорадки уже погибло более 4,8 тыс. человек.
Вспышка началась в мае и уже стала самой быстро распространяющейся в истории. Из-за этого растут и опасения, что болезнь выйдет за пределы страны. Ранее в этом месяце уже сообщалось о единичных случаях заражения в Кении и Нигерии.
Эпидемии
Здоровье и здравоохранение
Африка

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор