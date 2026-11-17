В ФМБА назвали свиной грипп возможным возбудителем будущей пандемии
Вирус гриппа обладает «наивысшим пандемическим потенциалом», следует из материалов Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России. Академики считают, что грипп может стать причиной будущей глобальной пандемии.
По мнению ученых, наиболее вероятным подтипом штамма пандемии будет вариант свиного гриппа A(H1N1). В ФМБА допустили, что пандемия может начаться уже в 2029 году. «Ее масштаб будет зависеть от мер противодействия, в том числе от создания новых усовершенствованных вакцин, от уровня вакцинации населения, от организации и проведения противоэпидемических мероприятий»,— цитирует «РИА Новости» материалы ФМБА.
По данным Роспотребнадзора, еженедельно в России регистрируют 500–600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. На конец октября прививку от гриппа получили более 31,4 млн россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что почти 5% всех регистрируемых вирусов в России приходится на свиной грипп, и у россиян нет к нему иммунитета.