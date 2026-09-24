Сезон простуд объявляется открытым

Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19: за прошедшую неделю выявили на 33,8% больше случаев заболеваний, чем неделей ранее. Эксперты объясняют рост возвращением людей в коллективы после отпусков и напоминают, что оптимальное время для вакцинации — сентябрь и октябрь. В этом сезоне состав российских вакцин полностью обновили по рекомендациям ВОЗ, заменив все три штамма. Власти планируют привить до 60% населения. За счет федерального бюджета в регионы собираются поставить около 56,7 млн доз — на 19% меньше, чем в каждый из двух предыдущих лет. Разницу регионам предстоит закрыть самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С 14 по 20 сентября в стране зарегистрировано 734 тыс. случаев заболеваний гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ — это на 33,8% больше, чем неделей ранее, сообщил 24 сентября Роспотребнадзор.

В структуре респираторных вирусов превалируют вирусы «негриппозной этиологии» (то есть все возбудители ОРВИ, кроме самого гриппа) — 99,4%. Чаще всего обнаруживали риновирусы и вирусы парагриппа. Случаи вирусов гриппа пока единичны — 0,6%, среди выявленных штаммов — A(H1N1), A(H3N2), B и C. Эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Наблюдаемый рост заболеваемости — это начало привычного осеннего подъема, а не признак какой-то новой инфекции, пояснил “Ъ” врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Закончились отпуска, дети вернулись в школы и детские сады. Студенты — в аудитории, взрослые — в офисы и общественный транспорт,— говорит он.— Люди снова много времени проводят в помещениях и чаще контактируют друг с другом. Именно так респираторные вирусы получают возможность быстро распространяться». В начале сезона, по словам господина Неронова, чаще всего распространяется не грипп, а другие ОРВИ: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус. У них похожие с гриппом симптомы похожи — насморк, першение или боль в горле, кашель, слабость, иногда наблюдается температура. Доля гриппа, как правило, начинает расти позже. «Роспотребнадзор ожидает, что эпидсезон будет сопоставим с предыдущими. Оснований ждать чрезвычайного сценария нет, но сезон гриппа нельзя недооценивать»,— добавляет инфекционист.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам обеспечить вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения страны. Для групп риска, куда входят дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, планка выше — не менее 75%.

Оптимальным временем для вакцинации считаются сентябрь и октябрь: иммунитет формируется за две-три недели, поэтому важно успеть до начала сезонного подъема заболеваемости. 2 сентября в ходе ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в сезоне 2026–2027 годов состав российских вакцин против гриппа обновили по рекомендациям ВОЗ.

В прививках против гриппа на этот сезон заменили все три штамма — теперь они защищают от свиного гриппа, гонконгского и гриппа B.

Состав обновили по рекомендации ВОЗ, потому что вирусы постоянно меняются и прошлогодние вакцины могут не сработать против новых вариантов. Организация в этом сезоне отдала предпочтение трехвалентным вакцинам вместо четырехвалентных: из состава исключили штамм линии B/Yamagata, который не циркулирует с марта 2020 года. При этом четырехвалентные вакцины также допустимо использовать.

Среди доступных в России на данный момент препаратов — «Ультрикс Квадри», «Совигрипп», «Гриппол плюс», «Флю-М» и другие. За счет федерального бюджета в регионы планируют поставить около 56,7 млн доз, что примерно на 19% меньше объема закупок предыдущих двух лет (около 70,6 млн доз). Разницу регионам предстоит закрыть самостоятельно — дополнительно может потребоваться закупить примерно 16–24 млн доз из региональных бюджетов, средств работодателей и Федерального фонда ОМС.

В конце 2025 года Минздрав утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Перечень лекарств сократили с 51 до 29 позиций. Из базового лечения исключили антибиотики — их назначают только при развитии бактериальных осложнений. Также убрали ряд препаратов без доказанной эффективности при вирусной инфекции, например тилорон и анаферон. Средняя продолжительность лечения по новому стандарту теперь составляет девять дней (ранее для средней тяжести — 15 дней, для тяжелой — 20).

Наталья Костарнова