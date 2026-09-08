Жители Иркутской области получат компенсацию за убитый скот

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о размере компенсации жителям Иркутского муниципального округа, чей скот оказался в очагах заражения узелковым дерматитом и подлежит принудительному забою. Глава региона подчеркнул, что принято решение выделить компенсацию «выше рыночной цены», чтобы людям было «с чего начать восстановление поголовья».

По информации губернатора, за каждый килограмм живого веса коровы хозяин получит по 304 руб., в том числе 225 руб. выделят из областного резервного фонда. Остальное добавят муниципальные власти. За корову весом 450 кг компенсация составит 136,8 тыс. руб.

Компенсации за мелкий рогатый скот составят 308 руб. за килограмм живого веса, за свиней — 250 руб. за килограмм. Для поросят моложе полугода будет введен повышающий коэффициент. Каждая семья, проживающая на территории Оекского административного округа, где введен режим ЧС, также получит по 15 тыс. руб. компенсации.

Игорь Кобзев также сообщил, что место для уничтожения биологических отходов в 3 км от деревни Бутырки выбрано так, чтобы дым от сжигаемых туш не попадал на населенные пункты. Место уничтожения в дальнейшем будет рекультивировано с привлечением сотрудников Иркутского государственного аграрного университета.

О вспышке узелкового дерматита под Иркутском из-за нелегального завоза мелкого рогатого скота стало известно 6 сентября. В очагах заболевания и зоне, где есть угроза заражения, был введен запрет на ввоз животных на территорию хозяйств и вывоз за их пределы. По информации мэра Иркутского округа Леонида Фролова, на 8 сентября выявлен 21 очаг заболевания. Забою подлежат 146 животных. Из них уже изъяли 14 коров и 5 свиней.

Власти соседних регионов начали принимать меры, чтобы не допустить завоза инфекции на свою территорию. Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил в республике режим повышенной готовности. Он также распорядился организовать на въездах из Иркутской области и Забайкалья круглосуточные ветеринарные посты для досмотра транспорта.

Влад Никифоров, Иркутск