Роспотребнадзор отметил недельный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 15%
Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России увеличилась за неделю на 15%. Всего с 16 по 22 ноября было выявлено 698 тыс. случаев заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Увеличение показателей происходит преимущественно за счет детей школьного возраста»,— указано в публикации ведомства. Почти треть (29,3%) выявленных случаев заболевания приходится на вирусы гриппа штаммов A(H1N1) и A(H3N2).
В российских регионах продолжается кампания по вакцинации против гриппа. По последним данным, по всей стране прививки сделали 51,8 млн человек. Всего для вакцинации в этом году было закуплено более 56 млн вакцин.