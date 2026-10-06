Песков о ситуации в Иркутской области, дне рождения Путина и ядерном оружии в Литве
Роспотребнадзор представит новую информацию по ситуации в Иркутской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о планах Владимира Путина в связи с его днем рождения 7 октября, прокомментировал сообщения об обнаружении пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области и решение сейма Литвы во втором чтении одобрить размещение ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
О ситуации в Иркутской области
- Предложение президента США Дональда Трампа помочь России в связи с эпидемиологической ситуацией в Иркутской области — это хорошо, потому что всегда хорошо, когда предлагается взаимная помощь.
- По поводу обстановки в регионе — предлагаю ориентироваться на информацию от Роспотребнадзора. Ведомство дает исчерпывающую информацию о ситуации.
- Роспотребнадзор по мере развития ситуации будет публиковать дополнительные сведения о случившемся.
О решении сейма Литвы по размещению ядерного оружия
- Это шаг НАТО в сторону эскалации, это не поможет деэскалации в Европе.
- Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
О дне рождения Путина
- Главное для президента — поздравления от близких.
- У Путина 7 октября запланирована серия международных звонков.
О возможной войне с Германией
- Заявление главы германской разведки о риске ФРГ быть втянутой в войну с Россией оцениваем как безосновательное.
- Это прием создания искусственного врага.
О прямой линии Путина
- Подготовка уже началась.
- Как и в предыдущие годы, планируем совмещенный формат — и прямая линия, и ежегодная пресс-конференция.
О планах Путина
- Президент проведет совещание по вопросам развития систем накопления энергии. Будут доклады мэра Москвы Сергея Собянина.
- Путин откроет кластер производства электрических батарей в Московском регионе.
- Выступит и глава Росатома Алексей Лихачев.