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Песков о ситуации в Иркутской области, дне рождения Путина и ядерном оружии в Литве

Роспотребнадзор представит новую информацию по ситуации в Иркутской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о планах Владимира Путина в связи с его днем рождения 7 октября, прокомментировал сообщения об обнаружении пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области и решение сейма Литвы во втором чтении одобрить размещение ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

О ситуации в Иркутской области

  • Предложение президента США Дональда Трампа помочь России в связи с эпидемиологической ситуацией в Иркутской области — это хорошо, потому что всегда хорошо, когда предлагается взаимная помощь.
  • По поводу обстановки в регионе — предлагаю ориентироваться на информацию от Роспотребнадзора. Ведомство дает исчерпывающую информацию о ситуации.
  • Роспотребнадзор по мере развития ситуации будет публиковать дополнительные сведения о случившемся.

О решении сейма Литвы по размещению ядерного оружия

  • Это шаг НАТО в сторону эскалации, это не поможет деэскалации в Европе.
  • Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

О дне рождения Путина

  • Главное для президента — поздравления от близких.
  • У Путина 7 октября запланирована серия международных звонков.

О возможной войне с Германией

  • Заявление главы германской разведки о риске ФРГ быть втянутой в войну с Россией оцениваем как безосновательное.
  • Это прием создания искусственного врага.

О прямой линии Путина

  • Подготовка уже началась.
  • Как и в предыдущие годы, планируем совмещенный формат — и прямая линия, и ежегодная пресс-конференция.

О планах Путина

  • Президент проведет совещание по вопросам развития систем накопления энергии. Будут доклады мэра Москвы Сергея Собянина.
  • Путин откроет кластер производства электрических батарей в Московском регионе.
  • Выступит и глава Росатома Алексей Лихачев.

Эрдни Кагалтынов

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