Песков о ситуации в Иркутской области, дне рождения Путина и ядерном оружии в Литве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о планах Владимира Путина в связи с его днем рождения 7 октября, прокомментировал сообщения об обнаружении пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области и решение сейма Литвы во втором чтении одобрить размещение ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

О ситуации в Иркутской области

Предложение президента США Дональда Трампа помочь России в связи с эпидемиологической ситуацией в Иркутской области — это хорошо, потому что всегда хорошо, когда предлагается взаимная помощь.

По поводу обстановки в регионе — предлагаю ориентироваться на информацию от Роспотребнадзора. Ведомство дает исчерпывающую информацию о ситуации.

Роспотребнадзор по мере развития ситуации будет публиковать дополнительные сведения о случившемся.

О решении сейма Литвы по размещению ядерного оружия

Это шаг НАТО в сторону эскалации, это не поможет деэскалации в Европе.

Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

О дне рождения Путина

Главное для президента — поздравления от близких.

У Путина 7 октября запланирована серия международных звонков.

О возможной войне с Германией

Заявление главы германской разведки о риске ФРГ быть втянутой в войну с Россией оцениваем как безосновательное.

Это прием создания искусственного врага.

О прямой линии Путина

Подготовка уже началась.

Как и в предыдущие годы, планируем совмещенный формат — и прямая линия, и ежегодная пресс-конференция.

О планах Путина

Президент проведет совещание по вопросам развития систем накопления энергии. Будут доклады мэра Москвы Сергея Собянина.

Путин откроет кластер производства электрических батарей в Московском регионе.

Выступит и глава Росатома Алексей Лихачев.

Эрдни Кагалтынов