Число жертв лихорадки Эбола в ДРК приблизилось к 4 тысячам

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК), от лихорадки Эбола в стране скончался уже 3901 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения превысило 8060. Как сообщает агентство AP со ссылкой на данные министерства, показатель летальности достиг критического уровня в 48,2%. Нынешняя вспышка признана самой смертоносной в истории ДРК.

По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, с момента начала вспышки заболевания в середине мая этого года от вируса погибли уже 50 медицинских работников. При этом на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила об острой нехватке врачей и медицинского персонала в ДРК.

Эксперты указывают, что нынешняя эпидемия обошла по темпам распространения крупнейшую вспышку 2014–2016 годов. Если тогда за первые 19 недель был выявлен 3781 случай заражения, в этом году за аналогичный период случаев заражения было в два раза больше — 7840. Однако в 2014–2016 годах вирус распространялся и за пределами ДРК, охватив весь регион Западной Африки. Основной удар заболевания пришелся тогда на Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Всего тогда погибло более 11,3 тыс. человек.

Алена Миклашевская