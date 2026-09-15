Глава Роспотребнадзора заявила о начале сезона гриппа и ОРВИ в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила о начале подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. По ее словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Госпожа Попова также обратила внимание на высокий уровень вакцинации населения, что позволяет легче пройти сезон простуд.

«На сегодняшний день готовность к ситуации высокая. Российская Федерация за счет того, что прививает такой высокий процент совокупного населения, который год проходит эту ситуацию значительно спокойнее, чем целый ряд других стран. И мы уверены, что и в этом году мы сможем это сделать»,— сказала госпожа Попова.

В России есть четырехвалентные и трехвалентные вакцины от «всех вариантов вируса гриппа, которые могут прийти», добавила глава Роспотребнадзора. Препараты уже поступают в регионы. В первую очередь врачи будут прививать находящихся в зоне риска: пожилых людей, детей со слабым здоровьем и тех, чья работа связана с большим количеством социальных контактов, уточнила Анна Попова.