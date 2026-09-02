Число подтвержденных смертей от Эболы в ДРК превысило 3 тыс.

Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 3007. За последние сутки показатель увеличился на 57 человек, сообщило министерство связи и по делам СМИ страны.

Всего с начала вспышки выявлено 6186 случаев заражения, причем 86 из них зарегистрированы за последние 24 часа. Летальность заболевания составляет 48,6%.

В больницах и изоляторах находятся 830 человек с признаками инфекции. Медицинские службы отслеживают 88% контактов людей, у которых подтверждено заражение.

Вспышка Эболы началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по числу жертв в истории наблюдений за заболеванием в Африке. В ДРК инфекция распространилась на шесть провинций, а основным очагом остается Итури. В Уганде власти объявили об окончании вспышки 28 июля, что 25 августа подтвердили во Всемирной организации здравоохранения. Возбудителем нынешней вспышки является редкий вирус Бундибуджио, вакцина против которого пока находится на стадии клинических испытаний.