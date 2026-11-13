В Москве рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Анастасия Ракова добавила, что рост заболеваемости гриппом в текущем эпидсезоне начался на две недели позже, чем в прошлом году. По данным Роспотребнадзора, еженедельно в России регистрируют 500–600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.