В Москве рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
В Москве среди всех сезонных заболеваний преобладает грипп А подтипа H1N1. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме и длится в среднем четыре-пять дней. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам госпожи Раковой, столичную систему здравоохранения подготовили к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ. Власти города обеспечили медицинские учреждения достаточным количеством коек в стационарах и предоставили «резервные мощности» для лечения сезонных заболеваний.
«Роста числа госпитализаций не наблюдается. Столичная система здравоохранения полностью готова к сезонному подъему заболеваемости, поликлиники и больницы работают в штатном режиме»,— добавила она (цитата по ТАСС).
Анастасия Ракова добавила, что рост заболеваемости гриппом в текущем эпидсезоне начался на две недели позже, чем в прошлом году. По данным Роспотребнадзора, еженедельно в России регистрируют 500–600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.