Новак не слышал о планах Ирака и Венесуэлы выйти из ОПЕК+
Вице-премьер России Александр Новак заявил журналистам, что ничего не слышал о планах Венесуэлы и Ирака выйти из ОПЕК+. Так он прокомментировал сообщения СМИ по этому поводу, передает «РИА Новости».
Reuters со ссылкой на источники писал, что США ранее в этом году предлагали Ираку и Венесуэле покинуть ОПЕК. По данным собеседников агентства, летом саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман убедил США не настаивать на выходе Венесуэлы из организации. В Ираке нефтяное министерство отговорило премьера Али Фалеха аз-Заиди от выхода из договора. Вместо этого ему предложили рассмотреть запрос на повышение квоты.