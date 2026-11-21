В России уровень заболеваемости респираторными инфекциями также соответствует сезону, сообщили в Роспотребнадзоре. Рост ОРВИ и гриппа за последнюю неделю служба связала с возвращением школьников к очным занятиям после каникул. Ведомство напомнило, что наиболее эффективно от тяжелого гриппа и серьезных осложнений защищает вакцинация.