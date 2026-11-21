Роспотребнадзор запросил у Казахстана данные о «валящем с ног вирусе»
Роспотребнадзор обратился в Минздрав Казахстана за официальными сведениями об эпидемиологической ситуации в стране. В Алматы с 1 ноября зафиксировано около 14 тыс. обращений за медицинской помощью с респираторными симптомами. Около 2,8 тыс. детей были госпитализированы.
«В ряде СМИ сообщается о случаях заболевания, которое называют "валящим с ног вирусом", в Казахстане. Заболевание сопровождается повышением температуры, болью в горле, кашлем и сильной головной болью»,— сказали журналистам в Роспотребнадзоре (цитата по «Интерфаксу»).
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы объяснили увеличение числа обращений ко врачам ежегодным сезонным ростом заболеваемости. Ситуация с ОРВИ и гриппом в Казахстане стабильна, сообщили Роспотребнадзору в Минздраве республики.
В России уровень заболеваемости респираторными инфекциями также соответствует сезону, сообщили в Роспотребнадзоре. Рост ОРВИ и гриппа за последнюю неделю служба связала с возвращением школьников к очным занятиям после каникул. Ведомство напомнило, что наиболее эффективно от тяжелого гриппа и серьезных осложнений защищает вакцинация.