Минздрав Казахстана опроверг информацию о «валящем с ног» вирусе
Роспотребнадзор получил опровержение сведений о новом вирусе в Казахстане
Роспотребнадзор получил от Минздрава Казахстана ответ на сообщения о якобы новом вирусе в республике. Министерство здравоохранения республики опровергло информацию о появлении и распространении нового вируса, сообщила пресс-служба российского ведомства
21 ноября Роспотребнадзор сообщил, что запросил у казахстанского Минздрава официальные сведения об эпидемиологической ситуации. Запрос был связан с публикациями СМИ о более чем 10 тыс. предполагаемых заражений так называемым «валящим с ног вирусом». В них среди симптомов назывались высокая температура, кашель, боль в горле и сильная головная боль.