21 ноября Роспотребнадзор сообщил, что запросил у казахстанского Минздрава официальные сведения об эпидемиологической ситуации. Запрос был связан с публикациями СМИ о более чем 10 тыс. предполагаемых заражений так называемым «валящим с ног вирусом». В них среди симптомов назывались высокая температура, кашель, боль в горле и сильная головная боль.