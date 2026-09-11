Роспотребнадзор: не менее 50% населения должны привиться от гриппа в предстоящем сезоне

Темпы распространения гриппа A(H1N1) в сезоне 2026-2027 годов будут сопоставимы с показателями сезонов 2022-2023 и 2024-2025 годов, прогнозирует Роспотребнадзор. Сделать прививку от гриппа в предстоящем сезоне должны будут не менее 50-55% населения, указано в пресс-релизе ведомства.

Роспотребнадзор обращает внимание, что штамм A(H1N1) может переноситься тяжелее других субтипов. Поэтому среди уязвимых групп населения прививку должны сделать не менее 75%.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что ведомство уже начало поставлять вакцины от гриппа в регионы. По данным на 11 сентября, за счет федерального бюджета закуплено уже 56 млн доз. Состав вакцин обновили по всем трем штаммам — A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 линии Victoria.