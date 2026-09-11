Роспотребнадзор: не менее 50% населения должны привиться от гриппа в предстоящем сезоне
Роспотребнадзор спрогнозировал темпы гриппа A(H1N1) в сезоне 2026-2027 годов
Темпы распространения гриппа A(H1N1) в сезоне 2026-2027 годов будут сопоставимы с показателями сезонов 2022-2023 и 2024-2025 годов, прогнозирует Роспотребнадзор. Сделать прививку от гриппа в предстоящем сезоне должны будут не менее 50-55% населения, указано в пресс-релизе ведомства.
Роспотребнадзор обращает внимание, что штамм A(H1N1) может переноситься тяжелее других субтипов. Поэтому среди уязвимых групп населения прививку должны сделать не менее 75%.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что ведомство уже начало поставлять вакцины от гриппа в регионы. По данным на 11 сентября, за счет федерального бюджета закуплено уже 56 млн доз. Состав вакцин обновили по всем трем штаммам — A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 линии Victoria.
Целевой охват нужен не только для защиты отдельных привитых, но и для ограничения дальнейшего распространения инфекции: по оценке врача-инфекциониста Андрея Позднякова, заражаются гриппом в основном непривитые, а низкий охват вакцинацией в популяции поддерживает циркуляцию вируса. Связь между охватом и заболеваемостью видна на более длинном отрезке: за 28 лет постепенное увеличение числа прививок сопровождалось снижением заболеваемости гриппом в 42 раза — с 5 тыс. до 120 человек на 100 тыс. населения.
Повышенная планка для уязвимых групп означает приоритетную защиту тех, для кого инфекция может протекать тяжелее. В апреле 2025 года сообщалось, что, по данным Роспотребнадзора, более 97% заболевших в эпидсезон прививок не делали, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что летальные исходы в сезон подъема гриппа были все среди невакцинированных граждан.