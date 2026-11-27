Банк России выпустит серебряные монеты в честь пяти российских футбольных клубов
Банк России 30 ноября выпустит в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля в честь пяти футбольных клубов, сообщила пресс-служба регулятора. На монетах будут представлены московские ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», а также петербургский «Зенит».
Тираж составит по 3 тыс. экземпляров для всех клубов. Монеты войдут в серию «Российский спорт». Их изготовили из серебра 925-й пробы: масса чистого металла — 31,1 г, диаметр — 39 мм. На оборотной стороне разместят цветную символику клубов, на лицевой — герб России, номинал и год выпуска.