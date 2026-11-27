Как отмечает Business Insider, «уход Гиббса происходит в критически важный для Starlink момент». За последние шесть лет этот сервис превратился в значимый источник дохода. В прошлом году на долю Starlink пришлось более 60% выручки SpaceX. В третьем квартале выручка подразделения SpaceX, отвечающего за связь (в основном представленного Starlink), выросла до $5,25 млрд.