Ключевой руководитель операций Starlink уходит из SpaceX
Вице-президент SpaceX по операционной деятельности Чад Гиббс покидает компанию после более чем десяти лет работы в ней. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннее заявление компании. Отмечается, что именно господин Гиббс сыграл огромную роль в развитии сервиса спутникового интернета Starlink, цепочки поставок, продажи и работе служб поддержки клиентов.
В электронном письме для сотрудников официальный руководитель направления Starlink в SpaceX Майкл Николс поблагодарил Гиббса за «десятилетие огромного вклада» в работу SpaceX и Starlink и пожелал ему «заслуженного отдыха».
Как отмечает Business Insider, «уход Гиббса происходит в критически важный для Starlink момент». За последние шесть лет этот сервис превратился в значимый источник дохода. В прошлом году на долю Starlink пришлось более 60% выручки SpaceX. В третьем квартале выручка подразделения SpaceX, отвечающего за связь (в основном представленного Starlink), выросла до $5,25 млрд.