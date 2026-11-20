Пациент выздоровел, его уже выписали из больницы. За два месяца до заболевания он не выезжал за границу. Врачи выясняют, как произошло заражение, и устанавливают, с кем он контактировал. В 2016 году в стране выявили три случая холеры: тогда предполагалось, что источником инфекции стали зараженные морепродукты.