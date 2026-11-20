В Южной Корее выявили первый с 2016 года случай холеры
В Южной Корее обнаружили первый с 2016 года случай холеры. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний. Диагноз подтвердили анализы пациента, который обратился в отделение неотложной помощи в портовом городе Чханвон на юго-востоке страны с рвотой и диареей.
Пациент выздоровел, его уже выписали из больницы. За два месяца до заболевания он не выезжал за границу. Врачи выясняют, как произошло заражение, и устанавливают, с кем он контактировал. В 2016 году в стране выявили три случая холеры: тогда предполагалось, что источником инфекции стали зараженные морепродукты.
По данным агентства, холера передается преимущественно через загрязненные воду и пищу. Заразиться можно также при контакте с испражнениями или рвотными массами больного. Самый распространенный симптом — диарея. При тяжелом течении возможны обезвоживание или шок, которые при задержке лечения могут привести к смерти.
Агентство рекомендовало жителям использовать только безопасную воду, подвергать пищу термической обработке, а фрукты и овощи мыть и очищать от кожуры. Медицинские учреждения призвали оперативно проводить анализы при подозрении на холеру и сообщать о таких случаях.