В ДР Конго десятки врачей пострадали от нападений местных жителей из-за Эболы
Не менее 45 сотрудников гуманитарных организаций, включая Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, пострадали на востоке ДР Конго при нападениях местных жителей. Об этом сообщает Financial Times.
Издание сообщает как минимум о 76 инцидентах в провинциях Итури, Северный Киву и Южный Киву, связанных с действиями родственников и односельчан заболевших Эболой или умерших от нее. Многие местные жители не доверяют медработникам из столицы, Киншасы, и иностранцам, пишет FT. По их мнению, приезжие используют вспышку заболевания, чтобы заработать.
В нескольких случаях местные жители нападали на медработников и избивали их. Несколько больниц сожгли после отказа выдать тела умерших от инфекции . Местные общины требуют проведения традиционных похоронных ритуалов, тогда как власти стараются захоронить погибших безопасно, отмечает издание.
Вспышка лихорадки Эбола началась в начале года в ДР Конго и Уганде. По сведениям властей ДР Конго, число случаев заболевания в стране достигло 6,4 тыс. Около 3 тыс. человек умерли. Вспышка в Уганде завершилась в августе.