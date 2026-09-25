Вспышка Эболы в ДР Конго охватила еще два медицинских округа
Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, распространилась еще на два медицинских округа в стране. Общее количество пораженных зон достигло 63 в семи провинциях.
Новыми пораженными зонами стали Булу в провинции Южное Убанги и Дунгу в провинции Верхнее Уэле, граничащей с Южным Суданом. По состоянию на 23 сентября в Конго было зарегистрировано 7 890 подтвержденных случаев заболевания и 3 799 смертей, добавили в ВОЗ.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что конфликт и перемещение населения затрудняют работу медицинских работников по оказанию помощи пострадавшим общинам и отслеживанию лиц, которые могли подвергнуться воздействию вируса.
При этом он отметил, что что в целом число случаев заражения снижается, а отслеживание контактов, безопасные захоронения и работа с местными сообществами улучшились, хотя интенсивность передачи вируса остается неравномерной в разных пораженных районах.
Снижение общего числа случаев не означает, что передача вируса остановлена во всех районах. При неполном отслеживании контактов отдельные цепочки заражения могут оставаться незамеченными: в июне медработникам удалось связаться только с 56,3% из 5681 человека, тогда как Всемирная организация здравоохранения рекомендовала довести показатель примерно до 95%. Поэтому география вспышки может расширяться даже при общем улучшении статистики.
Конфликт и перемещение населения осложняют доступ к пациентам и наблюдение за людьми, которые могли контактировать с заболевшими; в таких условиях пациенты сбегали из изоляторов, а медики сталкивались с нападениями. Дополнительным препятствием остается недоверие: из-за дезинформации многие жители при подозрении на Эболу не обращаются за медицинской помощью, что задерживает выявление инфекции и реагирование на нее.