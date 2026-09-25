Вспышка Эболы в ДР Конго охватила еще два медицинских округа

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, распространилась еще на два медицинских округа в стране. Общее количество пораженных зон достигло 63 в семи провинциях.

Новыми пораженными зонами стали Булу в провинции Южное Убанги и Дунгу в провинции Верхнее Уэле, граничащей с Южным Суданом. По состоянию на 23 сентября в Конго было зарегистрировано 7 890 подтвержденных случаев заболевания и 3 799 смертей, добавили в ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что конфликт и перемещение населения затрудняют работу медицинских работников по оказанию помощи пострадавшим общинам и отслеживанию лиц, которые могли подвергнуться воздействию вируса.

При этом он отметил, что что в целом число случаев заражения снижается, а отслеживание контактов, безопасные захоронения и работа с местными сообществами улучшились, хотя интенсивность передачи вируса остается неравномерной в разных пораженных районах.