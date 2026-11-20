На круизном лайнере в Карибском море 150 человек заразились кишечной инфекцией
На борту круизного лайнера Caribbean Princess компании Princess Cruises возникла вспышка неизвестной желудочно-кишечной инфекции, сообщает New York Post. По данным газеты, на судне заболели сразу 148 человек — 134 пассажира и 14 членов экипажа. Среди симптомов — рвота и диарея.
Лайнер отправился 11 ноября из Форт-Лодердейла (Флорида) в 12-дневный круиз по Карибскому морю с посещением Колумбии и Панамского канала. Первые сообщения о заболевании поступили спустя четыре дня после начала путешествия.
Представитель Princess Cruises подтвердил вспышку инфекции и счел заболевание легким. По его словам, большинство пассажиров не заразились. Лайнер не изменил маршрут и должен вернуться во Флориду 23 ноября. Возбудитель инфекции пока не установлен.
Это уже четвертая в нынешнем году вспышка желудочно-кишечного заболевания на судах Princess Cruises. В мае на том же Caribbean Princess 102 пассажира и 13 членов экипажа заразились норовирусом.